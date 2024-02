Esta es la polémica foto de Nicki Nicole y su mánager tras la ruptura con Peso Pluma

La reciente ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma ha sacudido las redes sociales, generando un sinfín de especulaciones y teorías por parte de los usuarios. Todo comenzó con la presunta infidelidad del cantante de corridos tumbos durante su visita a Las Vegas, hecho que fue ampliamente difundido y comentado en línea, incluso la rapera compartió un mensaje en sus redes sociales donde confirmaba su ruptura con Hassan Emilio Kabande Laija.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, fue lo que compartió Nicki en sus redes. Aunque posteriormente fue señalada de utilizar Inteligencia Artificial para redactar su mensaje confirmando la traición e la Doble P.

¡El imitador de Christian Nodal nos acompañó a jugar Mata la Canción! [VIDEO] ¡En Venga La Alegría es tiempo de la diversión al lado de los conductores y sus mejores dinámicas!

Revelan polémica foto de Nicki Nicole y su mánager

Sin embargo, la atención se desvió abruptamente cuando una fotografía comenzó a circular en Internet, captando a Nicki Nicole junto a su mánager en una situación que muchos consideraron comprometedora. Esta imagen provocó una nueva oleada de interrogantes y acusaciones hacia la joven rapera argentina.

La comunidad virtual, dividida entre quienes defienden a Nicki y aquellos que la critican, ha intensificado sus ataques luego de que resurgiera un video en el que se la ve llegando al aeropuerto tomada de la mano de su mánager. Aunque algunos aseguran que nunca se tocaron las manos, otros interpretan este gesto como una señal de una relación más allá de lo profesional.

Te pude interesar: ¿Quién es el joven que iba tomado de la mano de Nicki Nicole tras ruptura con Peso Pluma?

En este sentido, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los usuarios expresan sus opiniones con crudeza, algunos defendiendo a Peso Pluma y acusando a Nicki de traición, mientras que otros cuestionan la integridad del rapero mexicano y apoyan a la joven argentina en medio de la controversia: “Van a ver qué no tarda en salir que anda con el representante”, “si pone la cara de miedo y nerviosa la verdad” y “ese es el bueno! Peso pluma solo es su trampolín.. NADIE la conocía”, son algunos de los comentarios.

Te puede interesar: ¿Qué dijo Nicki Nicole sobre Peso Pluma?