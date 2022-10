Tras la polémica, J Balvin se pone la gorra de Residente en pleno concierto.

J Balvin y Residente protagonizaron hace unos meses tremenda polémica en redes después de que el año pasado el cantante colombiano se negara a asistir a los Grammy Latino, en una especie de boicot luego de considerar que el género urbano no era tomado en cuenta por la Academia de Grabación Latina.

Sus palabras llegaron a oídos de René, mejor conocido como Residente, quien en un video que realizó con Bizzarap, le tiró con todo al colombiano y de paso a uno que otro intérprete del género urbano.

El tema dura 8 minutos y en él Residente no escatimó en insultos para algunos cantantes del género urbano, entre ellos J Balvin: “Tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus billboards de cremita de pastel; ni en tus historias de Instagram de Dolce & Gabanna y Cartier”, dice Residente sobre el colombiano.

“Pa’ dos minutos de canción tienen 20 escritores, hasta los manejadores son compositores. Quinientos dólares por un boleto, señores; por brincar como un pen... vestido de colores. El autotune y el playback activado, estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado”, continúa.

Este hecho desató un sinfín de dimes y diretes entre ambos cantantes; sin embargo, de pronto la polémica se apagó, pero tal parece que J Balvin la ha vuelto a encender después de que en una de sus presentaciones en Río de Janeiro se pusiera la gorra de Residente que uno de los espectadores le regaló.

Muchos se preguntan si esto lo habrá hecho para fumar la pipa de la paz con el puertorriqueño o quizá sea un gesto de provocación por el pleito que ambos protagonizaron hace unos meses y, es que para sorpresa de todos los presentes el intérprete de “Mi gente” y “Ahí vamos” se puso la gorra sobre su cabeza.

En el video que circula en redes sociales, solo se escucha al cantante de música urbana decir “se necesita mucho cariño y mucho amor” antes de seguir con su presentación. No obstante, al recorrer el escenario se quitó la gorra y la lanzó al público.

J Balvin se puso una gorra de Residente en su concierto JAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/P3dVnvjYA3 — carloxx iván (@itscarlosivan) October 6, 2022