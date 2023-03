Tras polémica con Melissa Galindo, Kalimba rompe en llanto en pleno concierto.

Vaya polémica que se ha generado después de que Melissa Galindo revelara que Kalimba la acosó y tocó de forma indebida hace tres años cuando el integrante de OV7 la invitó a unirse a su disquera.

Chuponcito enfrenta una tercer demanda en su contra por abuso.

¿Qué dijo Melissa Galindo? Galindo aseguró que Kalimba, quien estaba borracho, se sentó a un lado de ella y la tocó de forma indebida. Así mismo, señaló que después el cantante volvió a buscarla para invitarla a una fiesta a su casa, a la cual accedió ir, pero durante el trayecto volvió a tocarla indebidamente.

“Me senté en la escalera a pedir el Uber y se acerca para hablar seriamente y me dice: ‘qué rico nos besamos tú y yo, me puse bien caliente’. Y yo: ‘nunca te he besado’. Él me había invitado a estar en un video de él como actriz, pero ese fue antes de que firmara. (Entonces dije:) ‘Yo Melissa nunca te he besado, te besó la actriz. Y me empezó a decir: ‘vamos arriba a una cogi… rápido, nadie se va a enterar, soy negro como te gusta’. (Le respondí:) ‘’¿es en serio?, dime que estás bromeando”.

¿Qué dijo Kalimba al respecto?

Tras las acusaciones de Melissa Galindo, Kalimba rompió el silencio y publicó un comunicado en sus redes sociales advirtiendo que procederá legalmente para demostrar su inocencia. “Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario. Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra, Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal”.

¿Kalimba rompió en llanto?

Durante el concierto que OV7 ofreció en Las Vegas, Nevada, Kalimba se sinceró y habló sobre el complicado momento que está viviendo luego de que la cantante Melissa Galindo lo acusara públicamente de acoso y abuso sexual.

El cantante se conmovió con el apapacho del público presente, y entre lágrimas, envió un mensaje negando las acusaciones hechas en su contra. “Amen mucho, amen un montón, de repente estamos tan llenos de odio, de rencor y de venganza, que somos capaces de destruir vidas, destruir sociedades, destruir personas; amen, no nos convirtamos en jueces de nadie, no estamos de un lado o del otro”.

Por último, Kalimba bromeó con la frase: “Dios le da sus batallas a sus mejores guerreros” y agregó que “lo único que les puedo decir es que hay que amar, hay que amar un montón y dejar que sea el amor lo que nos lleve, nos motive, y que las verdaderas luchas y los verdaderos movimientos y las verdaderas cosas a las que hay que ponerles atención lo tengan, amemos mucho”. “Gracias por el apapacho de hoy, nadie sabe cómo estoy en este momento y les agradezco mucho”, finalizó.