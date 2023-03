¿Quién es Melissa Galindo, la mujer que acusó a Kalimba de abuso?

Kalimba ha vuelto a acaparar los reflectores después de que la cantante Melissa Galindo revelara en una transmisión en vivo que el integrante de OV7 la acosó y tocó indebidamente hace tres años cuando el intérprete la invitó a unirse a su disquera.

¿Qué dijo Melissa Galindo? Galindo aseguró que tras una presentación en Monterrey a la que el cantante la invitó para que abriera el show, todos se fueron a cenar; sin embargo, la mayoría quería irse de antro, a excepción de ella que pidió que la regresaran a su hotel.





La cantante aseguró que Kalimba, quien estaba borracho, se sentó a un lado de ella en la camioneta y comenzó a tocarla de forma indebida: “Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto… De pronto sentí que algo tocó mi vagi… o sea, su mano la recorrió hacia arriba, a mi vagi… y fue como entré en shock, me cerré (las piernas), pero no dije nada, capaz fue sin querer para qué hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, ni al caso de hacer un lío”.

¿Kalimba volvió a buscarla?

Pero eso no es todo, tiempo después Kalimba volvió a buscarla y acudió con su mánager a su departamento para invitarla a una fiesta a su casa, a la cual accedió a ir y donde Kalimba volvió a hacerle tocamientos indebidos.

“Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez movió los dedos y ahí sí me quedé en shock, me volví a cerrar y me fui aterrada a casa”, añadió.

Ya en la fiesta, Melissa Galindo intentó marcharse del lugar, pero antes de irse Kalimba le hizo comentarios que la incomodaron: “Me senté en la escalera a pedir el Uber y se acerca para hablar seriamente y me dice: ‘qué rico nos besamos tú y yo, me puse bien caliente’. Y yo: ‘nunca te he besado’. Él me había invitado a estar en un video de él como actriz, pero ese fue antes de que firmara. (Entonces dije:) ‘Yo Melissa nunca te he besado, te besó la actriz. Y me empezó a decir: ‘vamos arriba a una cogi… rápido, nadie se va a enterar, soy negro como te gusta’. (Le respondí:) ‘’¿es en serio?, dime que estás bromeando”.

¿Quién es Melissa Galindo?

Melissa Galindo es una joven originaria de Culiacán, Sinaloa, tiene 35 años y desde muy joven mostró interés por la música, por lo que decidió mudarse a la Ciudad de México en busca de sus sueños.

En 2014 la fama de Melissa Galindo comenzó a crecer, ya que sorprendió a propios y extraños con su voz en un reality de canto; sin embargo, no llegó muy lejos, pero eso le ayudó a abrirse muchas puertas en el mundo de la música.

Tiempo después recibió una invitación para estudiar actuación, pero su verdadero sueño era convertirse en una gran cantante. En 2016 se rumoró que Melissa Galindo había tenido un romance con Yolanda Andrede, de quien se habría separado por una supuesta infidelidad, pero no se supo más.

¿Procederá legalmente contra Kalimba?

Hasta el momento se desconoce si procederá legalmente contra el intérprete de “Se te olvidó”, “Tocando fondo” y “No me quiero enamorar”, entre otras; sin embargo, sus fans la alentaron a seguir adelante y acudir ante las autoridades.