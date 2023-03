La primera mujer que denunció a Kalimba por abuso apoya a Melissa Galindo.

Kalimba se encuentra en medio del ojo del huracán después de que la cantante Melissa Galindo revelara que el integrante de OV7 la acosó y tocó de forma indebida hace tres años cuando el intérprete la invitó a unirse a su disquera.

Chuponcito enfrenta una tercer demanda en su contra por abuso.

Ante esto, Daiana Guzmán, quien acusó al cantante en 2010 de haber abusado sexualmente de ella durante una visita que hizo a Quintana Roo, salió en defensa de Melissa Galindo y le mostró su total apoyo y solidaridad.

Te puede interesar: ¿Quién es Melissa Galindo, la mujer que acusó a Kalimba de abuso?

¿Quién es Daiana Guzmán y qué pasó con Kalimba?

Daiana Guzmán, quien en 2010 era menor de edad (17 años), levantó una denuncia por abuso sexual en contra de Kalimba, quien incluso fue recluido en el Centro de Readaptación de Chetumal, donde permaneció durante siete días y fue liberado, ya que las autoridades jamás pudieron comprobarle nada.

¿Qué dijo Daiana Guzmán? Durante una entrevista que Daiana Guzmán le concedió a la periodista Kary Alejandre, misma que fue publicada en su canal de YouTube, la joven se solidarizó con la cantante Melissa Guzmán.

También te puede interesar: FOTOS | ¿Selena Gomez sufre acoso cibernético por culpa de Hailey Bieber?

“Sí, si le creo. No la conozco, lo digo para que no haya malos entendidos, todo lo que está surgiendo para mí es completamente nuevo, pero le creo por el hecho de que es la misma persona que a mí me agredió hace 13 años”, sentenció Daiana Guzmán.

Pero eso no es todo, Guzmán también le brindó su ayuda a Melissa Guzmán en caso de necesitarla: “Aquí estoy y la apoyo, bueno si ella necesita mi apoyo moral”.

¿Cómo vivió el proceso tras denunciar a Kalimba?

Guzmán recordó lo que ella vivió tras haber denunciado a Kalimba. “Fue un proceso difícil, de años. Me encuentro bien, segura de mí misma, fuerte, mi vida salió completamente en los medios de comunicación”.

Te puede interesar: Melissa Galindo acusa a Kalimba de abuso y tocamientos inapropiados.

Posteriormente, la joven se lanzó como cantante, lo que generó gran controversia, por ello, decidió abandonar la carrera artística por todo lo que implicaba: “Yo no estaba preparada para este mundo, al de los medios, al de la música. Yo no sabía lo que era bueno”.

¿Por qué Kalimba salió absuelto?

Daiana Guzmán dijo estar “segura de quien soy, de lo que se denunció, de lo que un médico pericial vio en mi cuerpo” y finalizó señalando que no hubo un culpable porque Kalimba era un artista y tenía la protección del medio.