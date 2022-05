Estas son las polémicas que han protagonizado Belinda y Nodal.

Hace tres meses, Christian Nodal sorprendió a sus fans al anunciar en redes sociales que su romántica historia de amor con Belinda había llegado a su fin, aunque nunca se dieron a conocer las razones de su separación.

Christian Nodal se presentó en Metepec y tenemos todos los detalles.

Sin embargo, los problemas entre ambos habrían surgido mucho antes de finalizar su relación. Beli y Nodal coincidieron en La Voz (2020), posteriormente, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” se atrevió a robarle un beso mientras ensayaban y fue así como inició su romance.

Polémicas entre Nodal y Belinda

La relación entre ambos iba viento en popa, hasta que en enero un reportero aseguró que el romance entre ambos no estaba en su mejor momento porque supuestamente la mamá del cantante le pidió que terminara su relación con Belinda por la diferencia de edades que existe entre ambos. Esto fue desmentido después por Cristy Nodal, mamá del cantante.

Otro de los hechos que podría haber mermado la relación fue la broma que la cantante española le hizo a Nodal en un restaurante, pues la cantante confabuló con sus acompañantes para hacer creer que era el cumpleaños de éste, lo cual causó la incomodidad del cantautor mexicano.

En diciembre de 2021 las autoridades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa informaron que la representante de los trabajadores de Belinda Peregrin, debía presentarse ante la Séptima Sala Regional Metropolitana por un aparente adeudo de 7 millones de pesos en crédito fiscal.

El tema económico no ha sido confirmado; sin embargo, es uno de los rumores que más han sonado en redes sociales tras el rompimiento de la pareja, incluso salió a colación el costoso anillo de compromiso que Christian Nodal le dio a Belinda, el cual tiene un costo de 50 millones de pesos mexicanos.

Mucho se ha especulado sobre qué pasará con la costosa joya, ya que se ha dicho que la actriz española lo va a regresar, también se ha manejado que lo va a vender o se lo va a quedar, lo cierto es, que nada de esto se ha podido comprobar y el paradero de la joya sigue siendo incierto, aunque todo parece indicar que está en manos de la intérprete de “Luz sin gravedad”.

En fechas recientes, Belinda publicó un polémico mensaje que los fanáticos de Nodal tomaron como una indirecta para el cantante de regional mexicano: “La lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero, si no eres leal, no vales nada”. Esto acrecentó los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del sonorense.

La última polémica entre ambos surgió esta mañana, cuando el intérprete de “Ya no somos ni seremos” estalló en redes sociales contra la mamá de su exprometida, quien aplaudió el mensaje de una fan en la que llamó “naco” a Nodal.

Por ello, el cantante no se guardó nada y arremetió contra Belinda Schüll: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Así mismo, se filtró la captura de pantalla de una supuesta conversación entre él y Belinda con fecha del 4 de febrero. La española respondió al respecto y le dijo a Ricardo Casares, conductor de Venga la Alegría: “Gracias, Ricardo, no voy a decir nada, son tonterías”.