Poncho Herrera habló de cómo ha sido su migración a otros países por trabajo

Alejado completamente de la música, Poncho Herrera ha puesto todos sus esfuerzos en el cine, incluso el actor se fue a Los Ángeles para realizar algunos proyectos en el extranjero como la serie “Sense8”, “Ozark” y “Rebel Moon”.

En una entrevista junto con la artista Fernanda Castillo, los actores hablan sobre lo que les ha significado la migración a otro país como profesionales, pero también como padres de familia, temática de la película “Patos”, en la que ambos pusieron sus voces para el doblaje en español.

¿Qué dijo Poncho Herrera?

Al preguntarle a Poncho Herrera sobre la decisión que tomó de probar y emigrar a otro país para continuar con sus proyectos, el actor declaró que “a mí el norte no me roba el sueño, eh. A mí lo que me importa es trabajar y se han dado oportunidades en el norte, en el sur, en México y hablando de los hijos, es este balance entre los límites sanos que uno plantea como padre y entre esta posibilidad de que ellos vuelen”.

“No hay instructivo para ser papá y menos cuando eres un nómada, entonces tienes que ir balanceando. Hace poquito, Fer y yo tuvimos una invitación para un proyecto que era irte seis meses y lo rechacé porque dije ‘me voy a perder 6 meses de mis hijos’. Ya pones las cosas un poco en la balanza”, recalcó Poncho Herrera.

El actor también contó que “una vez estaba haciendo un proyecto y llegué con los productores y les dije: ‘Oigan, perdón, pero es el festival de mi hijo’. El productor me dijo ‘estamos haciendo solo una película, esto es una película, hay cosas mucho más valiosas’”.

¿Fernanda Castillo opina lo mismo?

Al respecto, la actriz Fernanda Castillo opinó que “creo que en los viajes aprendes a escucharte y aprendes a saber qué es lo que quieres y aprendes a saber quién eres tú, y es la invitación que tiene esta mamá, decir: ‘Que se amplíen sus horizontes y si después decidimos que queremos regresar al estanque porque es el paraíso que hemos encontrado, está bien, el asunto es el viaje y la aventura que podamos vivir y lo que podemos descubrir de nosotros’”.

