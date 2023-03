¿Poncho Herrera podría regresar a RBD? Esto dijo Dulce María.

Después de varios años alejados de los escenarios, RBD está de regreso con nueva gira y música; sin embargo, la agrupación no contará con todos los integrantes de su alineación principal ya que Poncho Herrera decidió no unirse al reencuentro, por lo que únicamente veremos en acción a Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckerman.

¿Por qué Poncho Herrera no estará en el reencuentro de RBD? El actor fue pieza clave en el melodrama y la agrupación, por lo que su ausencia ha causado un gran impacto. Herrera reveló a finales de 2022 los motivos por los que no estará en la nueva gira de la RBD.

“Porque voy a estar trabajando amigos, lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo”, sentenció.

“Yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso. Estoy agradecido y seguiré agradecido, simplemente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento, y creo que una cosa no está peleada con la otra”, finalizó.

¿Cómo se siente Dulce María con el regreso de RBD?

Al igual que Poncho, Dulce María sigue cumpliendo con los compromisos que ya tenía pactados antes de anunciar el regreso de la agrupación, por ello, durante una rueda de prensa, la actriz y cantante se dijo contenta por la respuesta de la gente tras el regreso de RBD.

“La verdad es que no me esperaba toda esa revolución que ha pasado… y de repente llega un huracán con la gira que no estaba pensada para… pero como te digo, los tiempos de Dios son perfectos”, declaró.

¿Poncho Herrera podría integrarse a la gira?

Cuando le preguntaron si Alfonso Herrera tiene las puertas abiertas para unirse a la gira, Dulce María aseguró que no descarta que el actor pueda sumarse a la gira: “La rebelde… que siempre vamos a ser rebeldes los 6 y creo que parte de ser rebeldes es seguir nuestros sueños y hay que respetar eso y que… Claro (se puede integrar), no sabemos (si más adelante), pero vamos a ser rebeldes todos”.