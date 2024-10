¿Por qué un “casi algo” duele más que una ex pareja? Este es el motivo

Cuando se habla de relaciones en los tiempos actuales, ya es normal que mencionen que un “casi algo” puede generar más dolor que una relación formal. En este sentido, el término hace referencia a una relación sin compromisos ni etiquetas claras, pero con una conexión intensa. Superar un “casi algo” duele más que una ex pareja por varias razones psicológicas y emocionales que conocerás en los siguientes párrafos.

Motivos por los que un “casi algo” duele más que una ex pareja

El fin de una relación de pareja suele estar acompañado de razones claras que permiten a las personas cerrar el ciclo. En cambio, con un “casi algo”, queda la incógnita de lo que pudo haber sido, lo que puede prolongar la sensación de pérdida. La incertidumbre de no saber qué hubiese pasado genera frustración, lo que hace que un “casi algo” duele más que una ex pareja. Este tipo de relación puede despertar emociones de anhelo y vacío, al no haber un cierre claro.

Además, la sensación de falta de control es otro factor. Cuando una relación no se define, las personas pueden sentir que las expectativas no se cumplen, lo que genera más dudas que certezas. Esto provoca que un “casi algo” duele más que una ex pareja, ya que la mente queda atrapada en los “¿y si...?”.

En términos hormonales, cuando estamos en las primeras fases de una relación, el cerebro libera dopamina y adrenalina, las hormonas que nos hacen sentir eufóricos. Pero cuando ese vínculo no se consolida, y la relación termina en ese punto, el cerebro experimenta una especie de abstinencia. Esto hace que un “casi algo” duele más que una ex pareja, ya que no se llega a liberar serotonina y oxitocina, hormonas más vinculadas al apego y la seguridad en una relación estable.

Para superar este dolor, los expertos recomiendan una comunicación clara y evitar idealizar la situación para no alimentar falsas expectativas.

¿Cómo evitar que un “casi algo” duela tanto?

Si quieres evitar que un “casi algo” te pegue tanto una vez que finaliza el vínculo, es importante que exista una comunicación clara y abierta desde el principio. Así mismo, hay que definir expectativas y establecer límites para evitar malentendidos y reducir el riesgo de idealizar la relación. No te centres en lo que podría haber sido, sino en lo que realmente es. Aceptar que no todas las relaciones necesitan una etiqueta o un final definido también puede facilitar el proceso de desapego. Además, es importante cuidar de tu bienestar emocional, priorizando tus propias necesidades y estableciendo un equilibrio saludable entre tu vida personal y las relaciones.

