¿Por qué debes colocar canela en tu árbol de Navidad?

El clima frío y los adornos por donde quiera que vas y miras solo puede significar que las fiestas decembrinas se aproximan. Desde luego, lo que marca oficialmente el inicio de la temporada es sacar las esferas y las luces para decorar el pino. Incluso, hay quienes ponen abajo figuras que representan el nacimiento de Jesús. Sin embargo, este año puedes hacerlo un poco diferente si colocas un poco de canela en tu árbol de Navidad.

Y es que, además de las decoraciones alusivas, el otoño-invierno está marcado por sus fragancias y la canela es una de los clásicos junto al pino y los cítricos. Pero más allá de eso, la canela en tu árbol de Navidad tiene una lectura relacionada con el esoterismo y el Feng Shui.

¡La Bruja Zulema trajo todas sus predicciones! ¿Qué le preguntamos y qué nos respondieron? ¡Chécalo!

Te puede interesar: Ritual para la prosperidad y la buena suerte con canela.

¿En qué ayuda colocar canela en tu árbol de Navidad, según el Feng Shui?

El Feng Shui es un sistema de creencias que deriva de la antigua China y tiene un origen taoísta. Según la literatura relacionada, la distribución y orientación de los muebles y objetos en los espacios que habitas como tu casa o la oficina influyen en las energías y armonía de tu vida.

Bajo esta lógica, acciones como la de colocar canela en tu árbol de Navidad puede atraer energía positiva como la de atraer prosperidad y más abundancia a vida y hogar. Sin embargo, tiene una regla que consiste en soplar la canela sobre el pino para que su magia surta efecto.

¿Cuáles son los beneficios de colocar canela en tu árbol de Navidad?

Ahora bien, poner canela en tu árbol de Navidad también tiene un significado positivo desde la perspectiva científica. Por lo menos, la revista especializada ‘Avicenna Journal of Phytomedicine’ señala que esta especia de aroma intenso no solo aromatiza el ambiente, sino que tiene algunas propiedades que aportan beneficios a tu salud mental.

En este sentido, describen que es capaz de mejorar el estado de ánimo y disminuir los niveles de estrés. Por lo tanto, la canela en tu árbol de Navidad podría hacer más agradable tu hogar durante esta temporada fría y brindar lo más parecido a una sensación de felicidad y tranquilidad.

Por último, colocar canela en tu árbol de Navidad podría ahuyentar a los invitados no deseados como son los mosquitos, hormigas y hasta arañas. De acuerdo con la revista especializada ‘Molecules’, uno de los componentes naturales de la canela es el eugenol, es decir, un elemento presente en otros repelentes.

Te puede interesar: Fiestas en México: ¿Cuándo se pone el árbol de Navidad?