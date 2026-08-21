OFICIAL: Así queda la lista de cocineros que permanecen en MasterChef 24/7, tras la salida de Ántrax

La recta final de MasterChef 24/7 está viviendo momentos de extrema sorpresa que cambian el rumbo del reality de forma drástica a cada instante. En una noche marcada por las decisiones difíciles dentro de la cocina más famosa de México, la competencia sufrió un vuelco inesperado con el anuncio oficial de la salida definitiva de Ántrax este jueves 20 de agosto.

Pese al temple que demostró el participante veracruzano en la gala de MasterChef 24/7 en la que sufrió una fuerte cortada en el dedo por la que tuvo que recibir atención médica de emergencia en una ambulancia, la gravedad de la lesión terminó por dejarlo fuera del camino hacia el trofeo.

Luego de ausentarse en la emisión previa, Ántrax regresó a las estaciones de trabajo únicamente para despedirse de sus compañeros y del jurado integrado por Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso Poncho Cadena.

¿Por qué salió Antrax de MasterChef 24/7?

Frente a las cámaras y con evidente nostalgia, Antrax explicó las razones que le impiden continuar en MasterChef 24/7 . Por órdenes médicas estrictas, el cocinero debe guardar reposo en las próximas semanas, lo que implica abstenerse por completo de cargar utensilios pesados, maniobrar con cuchillos o exponer la herida al calor constante de los fogones.

El cocinero dedicó emotivas palabras de agradecimiento a los jueces por su constante profesionalismo y consejos. Además, aprovechó para alentar al grupo de participantes en este tramo decisivo: les recordó que están en recta final y los motivó a "no aflojar", antes de colgar su mandil para siempre.

¿Cuáles son los cocineros que quedan en MasterChef 24/7 este 20 de agosto?

Tras la triste despedida de Antrax este jueves 20 de agosto el reto de eliminación de MasterChef 24/7 en el que Carmen fue la expulsada, la tabla de competidores se reduce a siete nombres que buscarán defender su permanencia en los próximos retos de eliminación: