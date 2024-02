¿Por qué Federica Quijano internó a hijo en hospital psiquiátrico?

Federica Quijano es una de las fundadoras de Kabah, el grupo de género pop que gozaría de enorme popularidad durante la década de los 90 gracias a canciones como ‘La calle de las sirenas’ y ‘Vida que va’. A sus 52 años, la cantante es madre de dos niños, María y Sebastián. Sin embargo, este último tiene un diagnóstico de autismo que lo llevaría a un hospital psiquiátrico en el pasado.

Así lo revelaba Federica Quijano durante una entrevista el 26 de enero. Específicamente, explica que cuando su hijo estaba en una edad de “8, 9 años, más o menos, empieza a tener crisis de agresión”. Del mismo modo, agrega lo que significaba para ella internarlo: “Tuve la primera depresión. No sabía lo que era tenerla, hasta ese momento, que tuve que internar a mi hijo en un hospital psiquiátrico”, describe la cantante.

Cabe resaltar que Federica Quijano adoptó a Sebastián cuando tenía solo 1 año y 5 meses de vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ahora joven, tendría comportamientos nocivos para los dos. Al respecto, la también diputada del Congreso de la Unión desde el 2021, relata cómo eran las crisis de su hijo con autismo.

“Comenzó a tratarse de aventar por las ventanas, se empezó a lastimar. Me tocó ver cómo lo amarraban, cómo lo sedaban, cómo rompía todo: las lámparas, la puerta”, enfatiza la hermana de André Quijano. “Me empezó a agarrar a mí a golpes, a rasguñar, a pellizcar, a morder, a darme cabezazos”.

¿Por qué el hijo de Federica Quijano olvida quién es ella?

El autismo de su hijo Sebastián está acompañado de una memoria a corto plazo, lo cual significa que tiende a olvidar quién es su mamá y los nombres de otras personas. “Mi hijo tiene memoria a corto plazo”, explica Federica Quijano de Kabah. “Hay veces que no se acuerda... A mí me dice como a la nana, no se acuerda de los nombres o de las personas”.

En este sentido, la famosa originaria de Mérida, Yucatán es consciente de que el autismo de su hijo lo hace dependiente de ella y de todo el trabajo personal que eso implica.

“Sebastián va a estar pegado a mí hasta el día que me muera, pero quiero trabajar para que, si me muero, no tenga el miedo de dejarlo en un psiquiátrico, en donde sé que van a abusar de él, a lastimar, y no se lo merece”, asegura durante la entrevista.

