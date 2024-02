¿Por qué no guardar contactos antiguos en tu iPhone? Así afecta a WhatsApp.

Los números registrados en tu celular se acumulan con el paso del tiempo aunque a más de uno ya no les hables. En este sentido, páginas especializadas indican que es mejor no guardar contactos antiguos en tu iPhone debido a que su funcionamiento puede alterarse y dificultar la comunicación en WhatsApp.

En particular, recomiendan no guardar contactos antiguos en tu iPhone porque las compañías telefónicas tienden a reciclar los números de teléfono, es decir, un número inactivo durante mucho tiempo es asignado a otro usuario. Así que, cuando conservas contactos antiguos en tu celular iOS también corres el riesgo de tener información desactualizada y que ahora el número pertenezca a alguien más.

Además, no es bueno guardar contactos antiguos en tu iPhone ya que puede provocar problemas al momento de querer comunicarte con esa persona vía WhatsApp. Dicho de otra forma, si el usuario no ha dado de baja su cuenta, es posible que al intentar registrar ese número en WhatsApp, te informen que no puedes hacerlo porque el número sigue asociado a la cuenta anterior.

¿Qué hace WhatsApp con las cuentas inactivas?

WhatsApp tiene políticas para manejar cuentas inactivas. En este sentido, si una cuenta no se utiliza durante 45 días, se considera inactiva y el número asociado puede ser registrado por otro usuario. Después de 120 días de inactividad, toda la información de la cuenta se borra por motivos de seguridad y privacidad.

Finalmente, para evitar las consecuencias de guardar contactos antiguos en tu iPhone, no olvides realizar una limpieza periódica de la agenda de contactos en tu iPhone y asegurarte de que estás utilizando números de teléfono actualizados y válidos. Esto garantizará una experiencia sin problemas al utilizar servicios de mensajería y otras apps en tu celular marca Apple.

