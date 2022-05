¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el temblor de este día?

Un sismo de 5.5 grados en el estado de Oaxaca se registró esta tarde, así lo dio a conocer el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

A través de redes sociales, se informó que el epicentro del temblor se localizó a 41 kilómetros al noreste de la Crucecita, Oaxaca, a las 16:43 horas y tuvo una profundidad de 12 kilómetros.

El movimiento telúrico se pudo sentir en diversos estados de la República Mexicana, entre ellos, la Ciudad de México, donde no se activó la alerta sísmica.

SISMO Magnitud 5.5 Loc 41 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX 25/05/22 16:43:02 Lat 16.11 Lon -95.99 Pf 12 km pic.twitter.com/ScpicecQXe — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 25, 2022

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en la CDMX?

La Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, indicó que el C5 no activó la alerta sísmica porque la maginitud no lo ameritó; no obstante, se activaron los protocolos para revisar que la CDMX no registró ningún daño.

“Se registra sismo con leve percepción en la Ciudad de México. Me informa el @C5_CDMX que la magnitud no ameritó activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México. Se activan protocolos”, expresó en Twitter.