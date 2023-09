¿Por qué no debes tener el módem cerca de la televisión?

Hoy en día, no cabe duda de la gran importancia que tiene un módem dentro del hogar. El mismo ritmo de vida, las actividades y hasta el entretenimiento nos obliga a estar conectados a una buena señal de internet. Por esta razón, hay que procurar no tener el módem cerca de la televisión.

Según portales de información especializados, no hay que tener el módem cerca de la televisión porque el dispositivo puede llegar a sobrecalentarse. En otras palabras, la temperatura no solo podría bloquearlo, sino empezar a tener fallas.

Las proporciones ideales del cuerpo en La Cápsula del Conocimiento.

El hecho de que la señal de Wi-Fi se ve afectada es otro de los motivos por los que se recomienda no tener el módem cerca de la televisión. Y es que, los dos aparatos se interrumpen y causan interferencias en sus redes inalámbricas.

Te puede interesar: Guía definitiva para identificar las llamadas spam en tu celular

¿Qué otros aparatos no debes tener cerca del módem?

Aparte de no tener el módem cerca de la televisión, procura no adaptarlo junto a un radiador, refrigerador o lavadora. En particular, estos aparatos podrían afectar las tuberías, así como, los conductos por donde circula el agua dañaría la señal inalámbrica.

En general, no hay que tener el módem cerca de la televisión o de cualquier electrodoméstico por las razones anteriormente expuestas. Además, tampoco hay que colocar nada sobre el módem, ni junto a él. Y es que, los aparatos que funcionan con electricidad generan calor, lo que podría desencadenar problemas en su funcionalidad y hasta dañar definitivamente la señal del Wi-Fi y la de los conectores Ethernet, en caso de utilizar conexión por cable.

Te puede interesar: ¿Cómo descargar la nueva cámara de Google para tu celular?