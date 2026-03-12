Por estas razones una persona actúa estar bien cuando no es así, según la psicología

Seguramente has notado cómo algunas personas intentan demostrar felicidad, empatía y mucha energía positiva cuando, en realidad, están atravesando por un momento delicado ya sea en cuestiones amorosas, sociales. laborales o familiares. Ante esta situación, la psicología ha dado a conocer detalles respecto a estas personas.

Son muchas las personas que, pese a estar viviendo una delicada situación en su día a día, intentan demostrar que “todo está bien” a través de risas, sonrisas y ojos brillosos y luminosos. Dicho lo anterior, existen características específicas de este tipo de personas de acuerdo con la psicología. ¿Qué piensa esta disciplina al respecto?

¿Qué piensa la psicología de las personas que dicen estar bien cuando no es así?

Detrás de este tipo de personas puede existir una citación mucho más delicada, misma que guarda relación con “actuar” una emoción en lugar de sentirla concretamente. Y es que, de acuerdo con el sitio de psicología Global English Editing, se menciona que existen personas que interpretan la felicidad cuando realmente no la sienten.

Se trata, entonces, de una cultura en donde se premia la felicidad y se critica la tristeza o melancolía. Dicha lógica, en esencia, dicta esconder sentimientos negativos ante la posibilidad de buscar siempre el bienestar externo aunque, internamente, la persona esté atravesando por dolorosos procesos que no puede evitar.

Es así como, cuando este patrón se repite constantemente, el cerebro termina por reforzar una narrativa “siempre feliz” como una realidad absoluta, lo cual genera consecuencias importantes como la desconexión emocional con las demás personas, una especie de distancia en cuanto a vínculos se refiere y un agotamiento físico que crece con el tiempo.

¿Qué se necesita para evitar verte feliz cuando no lo estás?

En este punto, expertos en psicología recomiendan hacer uso de la honestidad emocional a través de la recuperación de la autenticidad, esto mediante la distinción entre lo que sientes y lo que deseas representar con los demás. Además, se recomienda permitirse sensaciones vulnerables como la frustración, el miedo o la tristeza.