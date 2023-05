La impactante razón por la que el Sol no brilla en el espacio.

En el mundo que conocemos, los rayos del Sol son tan intensos que mirar fijamente en su dirección puede ser perjudicial para la salud de la vista. De este modo, es común suponer que los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional de la NASA (ISS en inglés) se enfrentan a peligros relacionados con los niveles de luminosidad del Sol.

Sin embargo, considerando algunas fotos tomadas por la ISS, al astro rey se le ve como una estrella enorme en forma circular, muy brillante sí, pero no como la percibimos desde la Tierra. En conclusión, el brillo del Sol disminuye en el espacio exterior.

Por este motivo el Sol no brilla en el espacio

Es importante señalar que el fenómeno no ocurre únicamente con el Sol, sino con la luminosidad de cualquier otra estrella. Ahora bien, el motivo de que el astro no brille suficiente es porque en el espacio no hay partículas que dispersen su luz, ni aire que la difunda como sí en la Tierra.

Lo anterior quiere decir que aunque la radiación emitida por el Sol va en todas las direcciones del espacio, su flujo decrece muy rápido con la distancia, es decir, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

No obstante, podemos tomar en cuenta la opinión del doctor Vladimir Avila Reese, quien es investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “La respuesta a la pregunta de por qué el Sol no ilumina al espacio es porque el espacio está relativamente vacío, no hay suficientes partículas que dispersan con eficiencia la luz del Sol, al contrario de lo que ocurre en la atmósfera de ese punto del espacio cósmico llamado Tierra”, explica.

Esto no significa que el espacio esté totalmente a oscuras, ya que hay presencia de muchas estrellas y galaxias que son capaces de mantener iluminado al universo. Sin embargo, podemos considerar que los seres humanos en la Tierra somos privilegiados por contar con la gran luminosidad del Sol.

