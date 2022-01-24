Asegura ser dueña del Sol... ¡quiere cobrar impuesto al mundo!

En los últimos años hemos sido testigos de historias que han dejado sin palabras a millones de personas, pero nada como la que tuvo lugar hace doce años cuando una mujer de nombre María Ángeles Durán, logró por medio de un documento notariado proclamarse como la dueña del Sol.

Por insólito que parezcan las cosas, la situación no terminó en un simple documento, pues la mujer intentó vender parcelas del Sol por medio del popular sitio de internet eBay, pero no tuvo éxito.

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La nueva jugada de la ‘dueña del Sol’

Ante el poco éxito que tuvo en su intento por sacar provecho del papel que la reconoce como la dueña del Sol, desde el mes de noviembre del año pasado quiere que los millones de habitantes del planeta le paguen impuesto, más los empresarios que se benefician de la energía que brinda el astro.

Todo pareciera indicar que es un simple arrebato como muchos que vemos en las redes sociales, pero María Ángeles Durán asegura que tiene un plan bien estructurado y basado en un hueco legal que le abre una posibilidad de triunfar en sus planes.

Toda su estrategia se encuentra fincada en el hueco legal del Tratado del Espacio Exterior que fue firmado en 1967, en donde menciona que los gobiernos no pueden apoderarse de ningún astro, pero no refiere nada sobre las personas, lo que puede permitirle a ella, ser la dueña del Sol.

La estrategia para lograr sus objetivos

Dentro de todo el escándalo que podrían ocasionar las acciones de la mujer de origen español, en caso de ganar cuenta con un esquema de distribución de las ganancias que pueda obtener de cobrar impuestos por ser dueña del Sol.

En este plan, el principal beneficiado sería el gobierno español con el 50% de las ganancias, otro 20% sería para el fondo de pensiones, 10% para seguir las investigaciones sobre el espacio y otro 10% para combatir la hambruna en el mundo.

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Sin embargo, nada es gratis en este mundo, por lo que el 10% restante de las ganancias sería destinado a su bolsillo.

