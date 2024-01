Esta es la razón del por qué tu ex no te bloquea si no te habla

Cuando las relaciones de pareja llegan a su fin, es muy común que algunas personas sigan conservando el número telefónico de su ex, aunque hay muchas otras que prefieren borrar cualquier vestigio de él o ella. En esta ocasión, te diremos por qué no te bloquea, si no te habla.

Bloquear a las exparejas es una de las conductas más normales en la actualidad, esto tiene que ver con una estrategia sana para darle vuelta a la página y no seguir recordando a esa persona, la cual tuvo un papel importante en tu vida.

Este proceso puede ser complejo y no siempre es lineal, y es probable que tu ex también pase por la misma situación, pero presta mucha atención, porque a continuación, te diremos por qué tu expareja no te bloquea, aunque no hablen.

¿Cuáles son las razones por las que no te bloquea?

La respuesta más común y que mayor lógica tiene, es que tu ex no tiene muy claros los sentimientos que siente por ti. Es probable que siga enamorada o enamorado, pero no quiere volver contigo; o posiblemente sí, pero no sabe cómo decírtelo. Una forma de saber esto, es si aún interactúa contigo, ya sea como mero espectador o le da like a lo que publicas.

Cuando las personas quieren aparentar que son muy fuertes y que la ruptura no les afectó, jamás se atreverán a bloquear a sus exparejas. Lo más que podrían hacer, es eliminarte de alguna red social o dejar de seguirte, pero jamás bloquearán a sus ex.

La razón más sencilla que explicaría por qué tu ex no te bloquea, es porque simplemente desea evitar cualquier tipo de conflicto. No quiere que exista drama o que la gente le pregunte el por qué lo hizo.

Otra de las razones por las que tu ex no te bloquea, es porque él o ella no quiere que la pierdas de vista, ya que sienten la necesidad de demostrarte a ti y al mundo que está mejor sin ti.

