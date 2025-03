¿Por qué una persona no responde los mensajes de WhatsApp, según la psicología?

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más importantes y utilizadas al interior de la República Mexicana, y esto se debe a la forma en cómo logra comunicar a dos o más personas sin importar la distancia. En ese sentido, ¿te has preguntado la razón por la cual alguien no responde los mensajes? No te preocupes, la psicología tiene la respuesta.

WhatsApp no es más que un método de mensajería instantánea por internet que tiene la capacidad de almacenar un sinfín de información y, a su vez, de comunicar a muchas personas a través de mensajes de texto, audios, videos, fotos e, incluso, emojis. En ese sentido, la aplicación se volvió importante a raíz de la pandemia por el Covid-19 en el plano meramente laboral.

¿Por qué una persona no responde mensajes de WhatsApp?

En primera instancia, debes saber que no responder mensajes de WhatsApp es algo más común de lo que crees, pues son millones de personas las que no siguen una conversación de manera diaria por distintos motivos. Dentro de estos, la psicología explica que una de las razones más sencillas es el hecho de que a diversas personas no les gusta relacionarse desde las redes sociales, contestando únicamente lo esencial en esta app.

Existen otros elementos que, además de lo anterior, impiden que la conversación sea sana o fluida, entre los que destacan las “palomitas azules” o los “en línea”, mismos que son artificiales a la conversación humana. Ante este hecho, el portal Terapia y Emoción Gabinete establece que no contestar puede estar relacionado directamente a la ansiedad digital; es decir, al estrés que genera la sobrecarga de notificaciones y, en consecuencia, a la falta de interés.

Psicología: ¿No contestar mensajes es malo?

Los expertos en la materia señalan que no hay problema alguno en las personas que no contestan los mensajes de WhatsApp en tanto que esta actitud no represente signos de enojo, ansiedad o miedo. Ahora bien, si sentimientos de culpa o presión existen al momento de no contestar, la dinámica social puede ser estudiada por un especialista.