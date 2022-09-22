Los Premios de la Radio: Todo lo que debes saber de la noche de la música regional mexicana.

En la actualidad nuestra casa, TV Azteca, es una de los mayores productores de contenido en español para televisión de todo el mundo con sus distintas plataformas, junto con Estrella Media, la multiplataforma líder de medios en español en Estados Unidos, han dado a conocer todos los nominados a Los Premios de la Radio 2022.

La cita para todos los famosos que se encuentran nominados es el próximo 3 de noviembre en punto de las 19:00 horas en el Foro Expo Santa Fe de la Ciudad de México, la noche más importante para la música regional mexicana, misma que será transmitida completamente en exclusiva por Azteca UNO el sábado 5 de noviembre a las 7:00 pm.

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Los nominados en cada una de las categorías en Los Premios de la Radio.

Este jueves se dieron a conocer los nominados en cada una de las categorías, donde Pepe Garza, Productor Ejecutivo y talento de Estrella Media junto a Capi Pérez y Alex Garza fueron los encargados de esta increíble tarea.

Los famosos que han recibido más nominaciones son Carin León con siete, Grupo Firme con seis, seguidos de Eden Muñoz, La Adictiva y Yahritza y Su Esencia con cinco nominaciones respectivamente. A continuación, te presentamos todos los nominados.

Artista del año.

*Todos los nominados compiten por esta categoría.

Seleccionaremos los finalistas que estarán nominados a esta categoría antes del evento de Premios de la Radio.

Artista del año.

• Alfredo Olivas.

• Carin León.

• Christian Nodal.

• Edén Muñoz.

• El Fantasma.

• Luis R Conriquez.

• Julión Álvarez.

Artista femenina del año.

• Ángela Aguilar.

• Ana Bárbara.

• Carolina Ross.

• Chiquis.

• Marisol Terrazas.

• Yahritza y Su Esencia.

• Yuridia.



Banda del año.

• Banda el Recodo de Cruz Lizarraga.

• Banda MS de Sergio Lizárraga.

• Banda Los Sebastianes.

• La Adictiva.

• La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.



Grupo del año.

• Calibre 50.

• Enigma Norteño.

• Grupo Firme.

• Intocable.

• Los Dos Carnales.

• Marca Registrada.

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Grupo o solista sierreño del año.

• Carin León.

• Eslabón Armado.

• Fuerza Regida.

• Hijos de Barrón.

• Marca MP.

• Yahritza y Su Esencia.

Canción banda del año.

• “Dile a Tu Orgullo” – En Vivo - Luis Alfonso Partida El Yaki, Grupo Firme.

• “El Reemplazo” – Grupo Firme featuring Banda el Recodo.

• “Fuera de Servicio” – El Fantasma.

• “Partido en Dos” – Chuy Lizarraga.

• “Que te Vaya Bien” – Julión Álvarez.

• “Se Acabó” – Lenin Ramírez featuring Fuerza Regida y Banda Renovación.

• “Ya Solo Eres Mi Ex” – La Adictiva.

Canción mariachi del año.

• “Con Qué Se Pega un Corazón” – Yuridia.

• “La Mushasha Shula” – Espinoza Paz.

• “Otro Perdedor” – Lenin Ramírez featuring Alfredo Olivas.

• “Se Disfrazó” – Ángela Aguilar.

• “Ya No Somos Ni Seremos” - Christian Nodal.

• “Vivo en el 6” - Christian Nodal.

Canción norteña del año.

• “Chale” – Edén Muñoz.

• “La Boda del Huitlacoche” – Carin León.

• “Míranos Ahora” – Calibre 50.

• “No” – Alfredo Olivas.

• “No me Hablen de Amor” – Pepe Aguilar featuring Intocable.

• “Si me Duele que Duela” – Intocable.

Canción sierreña del año.

• “Como Lo Hice Yo” – Matisse featuring Carin León.

• “Híbrido” – Virlán García.

• “Jugaste y Sufrí” – Eslabón Armado featuring Danny Lux.

• “Ya Acabó” – Marca Mp featuring Becky G.

• “Y Si Se Quiere Ir” – Hijos de Barrón.

Canción regional / Urbana del año.

• “Ahora Estoy Mejor” Lefty featuring Carin León.

• “Brillo” – Natanael Cano.

• “El Rescate” – Marca Registrada featuring Junior H.

• “Mi Despedida” Los Del Limit.

• “Así Es la Vida” – Grupo Firme, Beto Sierra, Mc Davo.

• “Soy el Único” – Yahritza y Su Esencia.

Canción norteña-sax del año.

• “Señorita Cantinera” – Los Rieleros del Norte featuring Polo Urías.

• “Con Ese Corazón” – La Maquinaria Norteña.

• “¿De Cuándo Acá?” – La Energía Norteña.

• “Nadie Va A Pensar En Ti Mejor Que Yo” – Conjunto Rienda Real.

• “No Paras de Hacerme Feliz” – La Fiera de Ojinaga.

• “Mi Historia Entre Tus Dedos” – La Zenda Norteña.

Canción viral del año Presentado por Amazaon.

• “Alaska” – Camilo featuring Grupo Firme.

• “Chale” – Edén Muñoz.

• “El Flaquito” – Enigma Norteño.

• “En El Radio Un Cochinero” – Víctor Cibrián.

• “Bandido” – Ana Bárbara.

• “Mushasha Shula” – Espinoza Paz.



Corrido del año.

• “Chalino”– Edén Muñoz.

• “En El Radio Un Cochinero” – Víctor Cibrián.

• “Soy El Ratón” – Código FN.

• “El Recado Del Niño” Enigma Norteño featuring El Fantasma.

• “JGL” – La Adictiva featuring Luis R Conriquez.

• “Los Mitotes” – Grupo Arriesgado.

Colaboración del año.

• “Aka Entre el Humo” – Cartel de Santa featuring Los Dos Carnales.

• “Con Un Botecito A Pecho” – Adriel Favela featuring Carin León.

• “Cada Quien” – Grupo Firme featuring Maluma.

• “JGL” – La Adictiva featuring Luis R Conriquez.

• “Nunca Dudes En Llamarme” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho featuring Alejandro Fernández.

• “¿Quién se Apunta?” – Giovanny Ayala featuring Luis R Conriquez.

• “Otra Noche” Los Ángeles Azules featuring Nicki Nicole.

• “Ya Acabó” – Marca MP featuring Becky G.

Revelación del año.

• Edén Muñoz.

• Gerardo Díaz y Su Gerarquía.

• Grupo Arriesgado.

• Los Gemelos de Sinaloa.

• Panchito Arredondo.

• Víctor Cibrián.

• Yahritza y Su Esencia.



Premio Orgullo Latino Presentado por Honda.

• Christian Nodal.

• La Adictiva.

• Carin León.

• Espinoza Paz.

• Yahritza y Su Esencia.

