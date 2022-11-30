Kate del Castillo negó que su padre tenga algún problema de salud.

¿Quién es? -Es tu hija

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Este video, del momento en que Kate del Castillo sorprende a sus papás en un restaurante de la Ciudad de México, donde Don Éric del Castillo, no la reconoce, causó revuelo de inmediato, pues se creía que el actor podría sufrir algún tipo de demencia senil, situación que la propia Kate desmintió por completo.

No, no estaba desconcertado para nada, lo que pasa es que no ve bien, nada más eso. No chin… Mi papá tiene 88 años y en el momento no me reconoció, todo está bien señores. Está bien, lo subió mi hermana si no era ninguna cosa privada ni mucho menos, lo que hicieron… fueron todos ustedes

Kate del Castillo estuvo en la presentación de un libro.

Kate, asistió junto con Ofelia Medina a la presentación del libro Blanco Pop, Una Mirada Al Estilismo De Moda En México de la autoría del estilista Juan de Dios Ramírez y Alberto Escamilla.

Te hacen, verte mejor y te hacen sentir bien, cómoda; no te sientes disfrazado, sabes y eso viene de también un trabajo de estudiarnos a cada una y a cada uno de nosotros

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