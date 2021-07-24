Eric del Castillo recibió gran sorpresa para celebrar un año más de vida.

Eric del Castillo festejó su cumpleaños número 87.

Eric del Castillo recibió una gran sorpresa para celebrar un año más de vida. El actor tuvo una visita inesperada de alguien muy cercano en su cumpleaños.

El primer actor celebró su onomástico con un grupo de familia y amigos que fue haciéndose más grande por casualidad, pero sin duda alguna, uno de sus mejores regalos fue la visita de Kate del Castillo y así lo contó a Ventaneando.

Eso sí fue una sorpresota gigantesca porque no, la verdad no me lo esperaba, me estaba yo acabando de vestir y de repente que salió una bruja y dije quién es esta y resulta que era Kate y no se que me pasa siempre que veo a Kate lloro, la ausencia de los seres queridos es terrible y cuando de repente se parecen como fantasmas no sabes si correr, si llorar

A pesar de que hace pocas semanas se cayó y tuvo que acudir al hospital, recordó que permaneció ahí como cuatro horas, le cosieron la ceja, le sacaron radiografías, pero se encuentra en buen estado de salud y junto con su esposa ha sabido sobrellevar su accidente, al igual que la pandemia.

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Eric del Castillo busca reactivar su carrera

Erick del Castillo dijo que busca reactivar su carrera, pues se le cayeron sus participaciones en tres películas debido a la pandemia. Sin embargo, ahora tiene un nuevo representante que le está funcionando de maravilla porque le está "consiguiendo mucho trabajo aquí y allá".

Me urge manejar las manos, en 20 días más estaré recuperado, es muy triste que te den de comer en la boca y todo eso

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