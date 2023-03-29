Presentaron MasterChef Celebrity que está por estrenarse. ¿Qué pasó?

Este martes se realizó la presentación del elenco de MasterChef Celebrity, que marca el regreso del chef Adrián Herrera y la integración de los chefs Zahie Téllez y Poncho Cadena, además del debut de Claudia Lizaldi como conductora del reality que se estrenará el 14 de mayo por Azteca UNO.

¿Qué dijeron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity? Esto fue lo que algunos participantes dijeron sobre su ingreso a la Cocina más Famosa de México, incluido, si están preparados para la feroz crítica de los chefs.

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“Como figuras públicas siempre estamos expuestos a la crítica, pero la crítica también se debe de tomar como oportunidad de crecimiento”, declaró Fabiola Campomanes. Por su parte, Emir Pabón aseguró que “quiero hacer las cosas lo mejor posible y que el televidente, los jueces vean mis esfuerzo”.

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“Mira que yo aprendí a cocinar por mi mamá, mi mamá tiene muy buen sazón, entonces yo te puedo decir que sí tengo muy buen sazón, que tengo buen toque”, aseguró Ivonne Montero. Gabriela Goldsmith también se pronunció al respecto y declaró que “mi abuelita creció en Cuba, mi mamá fue cubana, entonces vi mucho al mojo de ajo, vi muchas cosas así”.

Así mismo, Ana Patricia Rojo aseguró que le gustaría mucho “poder desarrollar alguna receta que tenga que ver con mis orígenes, con mi identidad, con quien soy”, mientras que el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, declaró que le gusta mucho la cocina, entonces lo va a disfrutar mucho.

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¿Por qué Alejandro Lukini estuvo alejado de los reflectores?

Por último, Alejandro Lukini, quien había estado retirado de la pantalla los últimos siete años, aseguró que intentará conectarse cuando tenga que hacerlo, pero intentará manejarse lo más analítico posible. “Me enamoré de una doctora, no es del medio. Me casé y hoy tengo un hermoso hijo de casi tres años, Sanitito te amo”.

¿Quiénes son todos los participantes de MasterChef Celebrity?

Ellos son los famosos que veremos en MasterChef Celebrity 2023:

