Primera vez con alcohol y drogas: Alejandra Guzmán lo cuenta todo en EXCLUSIVA

En una entrevista exclusiva para Ventaneando, Alejandra Guzmán compartió detalles íntimos sobre su relación con el alcohol y las drogas, recordando cuándo y cómo comenzó su afición por estas sustancias, así como los momentos más difíciles de su vida.

Alejandra Guzmán confiesa su primer encuentro con el alcohol y las drogas

Alejandra reveló que su interés por el alcohol empezó a temprana edad, alrededor de los 14 años: “Como que yo era un poco... No me atrevía a hacer muchas cosas, pero... Me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi”, confesó la cantante. Añadió que en su casa no hubo restricciones en cuanto al alcohol, y que fue solo hasta que tuvo 28 años cuando se dio cuenta de que era alcohólica.

Respecto a su experiencia con las drogas, Guzmán comentó que probó marihuana por primera vez a los 17 años, y más tarde cocaína: ”No hay mucha gente que acepte que tiene un detallito, un error, una adicción, una enfermedad”, señaló.

La primera rehabilitación de Alejandra Guzmán

Fue a los 28 años cuando Alejandra Guzmán decidió enfrentar su problema con el alcohol. “Yo ya no puedo”, dijo, y decidió ingresar a rehabilitación por decisión propia y costeándolo ella misma: ”Yo fui solita, dije, no, con permiso, yo ya me voy y fue un diciembre, me acuerdo”, narró. Durante un mes, se internó y enfrentó sus sentimientos más profundos con la ayuda de terapeutas.

“Uno va a llorar y a encontrar todos esos recuerdos que te hacen adicto, que tú no quieres sentir. Entonces todo el alcohol, las drogas, todo está para que tú no sientas nada”.

Alejandra enfatizó la importancia de la terapia psicológica para enfrentar las adicciones, mencionando que no basta con simplemente dejar de consumir: “Lo más sano es que psicológicamente te echen la mano”, afirmó, y calificó de “babosada” ciertos tratamientos simplistas, como el uso de un chip para dejar de beber.

Alejandra Guzman reveló que ha tenido recaídas y ha tocado fondo

Alejandra Guzmán también fue honesta sobre sus recaídas, reconociendo que han sido parte de su proceso. “Muchas veces [recaí], pero es parte de...”, comentó. De igual forma aseguró que ha tocado fondo en varias ocasiones, pero lo importante es que ha logrado salir adelante.