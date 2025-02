¿Problemas familiares por la herencia de Paquita la del Barrio? Esto dijo Martha, hija de la cantante

En medio de los rumores de una mala relación entre los tres hijos de ‘ Paquita la del Barrio ’, Miguel, Javier y Martha Elena, es esta última quien asegura que se trata de un tema delicado y por mesura prefiere no dar detalles al respecto.

¿Qué dijo Martha Elena?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Martha Elena, hija de ‘Paquita la del Barrio’ dijo que “ese punto es un poquito delicado. No quiero hablar de ese tema, mejor cuando pueda yo platicaría en su momento porque si no se va a hacer un escándalo y la gente, ya sabes, nada más está esperando”.

¿Qué se sabe sobre el testamento de ‘Paquita la del Barrio’?

Martha Elena, a quien ‘Paquita la del Barrio’ adoptó siendo una bebé, aunque en realidad es su sobrina, dijo no tener conocimiento de si la cantante dictó o no su testamento.

“Apenas me dijo Doña Tere, que es una persona que trabaja con nosotros, que mi mamá dejó unos papales. A mí nunca me gustaba tocar mucho ese tema, no me gusta y menos como estaba mi mamá. Un día dijo de broma: ‘Mátense, háganse bolas y ya déjenme descansar’, pero no tengo idea de lo que mi mamá hizo”, agregó Martha, la hija de ‘Paquita la del Barrio’.

¿Cómo pasó la cantante sus últimos días? Martha Elena reveló que ‘Paquita’ pasó sus últimos días cansada de sufrir sus diversas dolencias y padecimientos.

“Yo le dije: ‘Mami, nos vamos al Auditorio’, pero yo sí la veía muy cansada y ella me dijo: ‘Sabes qué hija, si yo vuelvo a recaer… ya no me levanten’”, agregó.

Martha Elena acudió a la misa en memoria de su madre en Alto Lucero y luego al homenaje de la Plaza Central donde, por cierto, no estuvo presente Miguel Gerardo Viveros, el hijo mayor de ‘Paquita la del Barrio’.

“Mi hermano Miguel tiene un poquito el carácter más fuerte, mi hermano Javier y yo somos más diferentes”, acotó Elena y compartió que fue tal el impacto que sufrió al enterarse de la muerte de su madre que sufrió un desmayo por el cual se golpeó la frente: “Me lo soltaron así, entonces me caí, fue un golpe, la sangre es muy escandalosa”, finalizó.