‘Paquita la del Barrio’ estuvo acompañada por su hermana Viola en los últimos momentos

La tarde de este lunes 17 de febrero nos enlazamos vía telefónica con Francisco Torres, mánager de ‘Paquita la del Barrio’, quien falleció a los 78 años de edad en su natal Veracruz.

¿Qué dijo su mánager? “Gracias, gracias a todos, con esta noticia que hoy fue una realidad después de que hubo muchas cosas desagradables. Hoy tuvimos que subir a nuestras redes confirmando esta triste noticia”, dijo Francisco Torres.

Muere a los 77 años la cantante Paquita la del Barrio [VIDEO] En Venga la Alegría nos unimos a la pena que embarga a la familia, seres queridos y seguidores de Paquita la del Barrio, quien falleció este lunes 17 de febrero a los 77 años.

¿Qué paso con ‘Paquita la del Barrio’ en sus últimas horas?

“Yo hablé con ella antier, estaba ya lista para volver. Teníamos que arrancar en el carnaval de Ensenada el 2 de marzo, el 8 de marzo teníamos Guatemala, el 16 teníamos ya que hacer la fecha del Auditorio que teníamos un gran compromiso con el público porque Paquita tenía ese compromiso que el público la había esperado y queríamos hacer algo muy impactante, algo muy bonito”, recalcó el mánager de ‘Paquita la del Barrio’.

“Hablé con ella el sábado y me dijo preocupada ‘no puedo caminar, no puedo caminar ¿qué hago?’, le dije: ‘Pero no se preocupe, cuál es el problema, el fin de semana hubo un show en Estados Unidos con Chelo, aquella cantante de un tiempo atrás… Chelo tiene más de 80 años y no camina, le voy a mandar los videos’”, añadió.

“Le dije ‘no importa que usted esté sentada, la gente lo va a aceptar, la gente se lo va a aplaudir’. Ahí estaba ella muy motivada, ayer fue un día normal, como siempre, en su casa se bañó, comió, cenó, fue un día tranquilo y pues hoy en la mañana nos hablaron para decir que no despertaba, que se veía un poquito pálida. Les dijimos que llamaran a la ambulancia y pues la ambulancia confirmó que no había nada más que hacer”, añadió.

¿Tenía problemas en la ciática?

Al respecto, Francisco Torres declaró que “ese dolor fue algo de la ciática, aunado a unas hernias discales que ella, por su condición de edad, de peso y demás, no era candidata a operarse. Entonces eso no es nuevo, eso lo aquejó por cinco o seis años”.

“Primero fue un dolor en la pierna y cada vez se le iba recrudeciendo más y más. En algún momento no podía caminar y luego retomaba la fuerza en dos días y en esta última ocasión se había tardado un poquito más en tomar esa fuerza, pero ya en las últimas semanas había tomado esa fuerza, ya se podía parar, ya tenía fuerza por ella misma y pues estaba lista para volver”, aseveró.

¿Quién estuvo con ‘Paquita la del Barrio’ en sus últimos momentos?

“Quiero resaltar mucho el reconocimiento que, desde diciembre, su hermana Viola estuvo con ella en Veracruz y la señora Martha que es su representante de Viola y hoy estaban con ellas, con sus hijos. Sabemos que tienen su familia, pero de 24/7 la que estuvo con ella fue su hermana Viola y la señora Martha. Qué bonito capítulo, porque en un momento empezaron juntas, en otro momento se separaron y en esta última etapa estuvieron juntas hasta el final”, declaró Francisco Torres.

¿Qué sigue para ‘Paquita la del Barrio’?

“Hoy que hablé con la familia, yo les externaba que México quiere a Paquita, quiere darle un último adiós a Paquita y qué mejor que hacerlo en Casa Paquita. Ella ahí saltó a la fama, ahí tuvo tantos dolores de cabeza, la pérdida de sus gemelos en algún momento, conoció a su gran amor, podría yo decir y uno de sus sueños fue remodelar su restaurante para cuando ella se retirara de las giras trabajara ahí y terminara sus últimos días en su negocio. Entonces, tiene que ser ahí ese último adiós de ella y sería muy bonito y nuestro staff, el mariachi, la banda le quieren dar un último adiós”.

“Lo ideal es que sea lo más pronto posible. Yo voy saliendo para Veracruz, hoy llegando lo platicaré con la familia, la idea es que el funeral que se va a hacer de forma privada sea breve, se va a proceder a la incineración y coincidíamos en eso, que al incinerar los restos es más fácil el traslado”, finalizó.