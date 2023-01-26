El productor Yuri ‘N’ en prisión y vinculado a proceso por presunto abuso.

La denuncia por abuso sexual y corrupción de menores presentada en junio de 2021, en contra del productor de televisión Yuri ‘N’, ha vuelto a cimbrar al medio del espectáculo, sobre todo al conocer detalles de cómo fue que presuntamente habría abusado de su hijastra.

Te puede interesar: Zafarrancho en rueda de prensa por la huida de Alicia Villarreal.

Ventaneando habló con Irving Regino, abogado de la víctima, quien precisó detalles del caso por el que el productor ya fue vinculado y puesto en prisión preventiva en tanto se realiza la investigación complementaria que podría implicar también, el delito para pornografía infantil.

Cuando ella tenía, aproximadamente, 12 años, esto por 2015, el señor era su padrastro, no su padre biológico, él la llevaba a comer, la llevaba a plazas, le compraba ropa y cabe ahí resaltar que la cuestión extraña, es que le compraba lencería provocativa y le decía a ella ‘Te voy a tener que tomar fotos, pero estas fotos van a tener que ser sin ropa, para las agencias de modelos donde yo voy a mandar tus fotografías’

Por lo menos, una sesión, ha de tener unas 500 fotos, entre desnuda y con ropa íntima. Nos dice la víctima que él le dice ‘mira, yo te veo un poco nerviosa’ cuando le tomaba las fotos ‘qué te parece si fumas un poco de marihuana para que te relajes’

En ocasiones, ya por la hora, pues ella tenía que quedarse en el domicilio del señor, entonces nada más hay una cama, se durmieron en la misma cama, pero dice la víctima que en algunas ocasiones ella llegó a sentir que estando entre dormida que le hacía tocamientos en los senos, en los glúteos, en partes de su cuerpo y ella decía ‘Pues es que, posiblemente me lo estoy imaginando, no creo que mi padre se atreva a tocarme’

Por este motivo la víctima decidió romper el silencio.

El episodio que habría detonado que la víctima denunciara, fue un día que el productor alcoholizado le hizo tocamientos indebidos, no obstante que su novia de aquel entonces estaba presente.

El 11 de junio de 2021, cuando ella está en la casa de su padrastro, el señor Yuri, el señor se encontraba tomando y la agarra del brazo y la regresa; la regresa y la sienta en sus piernas y le empieza hacer tocamientos en el cuello, le empieza a besar la nuca, le empieza a decir, así como de ‘Mi vida, mi amor, te amo’ cosas de ese tipo, a lo cual la hace sentir incómoda a ella, porque está su pareja enfrente

Al día siguiente, la novia le dice a la víctima ‘Oye, no me parece lo qué pasó, esas circunstancias que tienes con tu padre no son los correctos, ningún padre hace eso a una hija’ y es donde ella decide romper el silencio

Trae un shock muy fuerte, tiene indicios de suicidio, tiene que ir a terapias psicológicas, las cuales, todavía a la fecha continúan, entonces se presenta la denuncia, comienza el proceso. Un proceso tortuoso, que estamos hablando de 2021, evidentemente sufre una revictimización por parte de la familia…

También te puede interesar: Jorge Salinas enfrenta por primera vez señalamientos de infidelidad.