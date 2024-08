Edith se siente frustrada con la profesora Erika, ¡pero logran un gran avance!

La mañana de este viernes, durante su clase de canto con la profesora Erika, Edith se mostró muy preocupada y frustrada por los avances en la canción que le tocó esta semana, y más porque la maestra habló seriamente con ella, pues considera que no está totalmente concentrada y no está obedeciendo las indicaciones que se le dan para su crecimiento.

Después de que Edith leyera un mensaje durante un ejercicio con unas tarjetas, la profesora Erika le dijo sin ningún tapujo: “Tienes que creer en las cosas que están a tu favor, porque no las usas, incluyéndome, no me usas. Todo el tiempo que he trabajado contigo, te digo ‘hacia acá' y tú vas al otro lado, eres honestamente la que más me ha costado trabajo, porque no estamos en el mismo canal”.

Tras esta plática, comenzaron a trabajar directamente en el ensayo de Edith, y lograron observar algunos avances en su interpretación, al grado de ambas emocionarse por las cosas buenas que consiguieron y darse un fuerte abrazo por la felicidad de lo que estaban viendo. Ahora sólo falta esperar que en el escenario de La Academia, en el cuarto concierto, Edith demuestre que lo que platicó con la profesora Erika no sólo fueron palabras.