Esta será la próxima pandemia, según la Inteligencia Artificial

Le preguntamos a ChatGPT: ”¿Cuál será la próxima pandemia?” y su respuesta nos dejó boquiabiertos. La Inteligencia Artificial , basada en análisis de datos históricos y patrones globales, no predice el futuro con certeza, pero puede ofrecernos pistas sobre las amenazas que podrían convertirse en crisis sanitarias. Así que, si quieres saber qué factores preocupan a los expertos y qué podemos hacer al respecto, sigue leyendo.

¿Qué dice la Inteligencia Artificial sobre futuras pandemias?

La IA sugiere que las pandemias futuras probablemente estarán vinculadas a los mismos factores que causaron crisis anteriores: cambios en el clima, el comercio internacional y la interacción entre humanos y animales. Según modelos predictivos, virus zoonóticos, como los que saltan de animales a humanos, son una amenaza constante. La deforestación y el tráfico de animales salvajes aumentan estos riesgos. Además, enfermedades respiratorias virales, similares al COVID-19, siguen siendo candidatas probables debido a su facilidad de transmisión.

Te puede interesar: ¿Cuál es el color favorito de las personas menos inteligentes? Deja que la IA explique

También, dicha herramienta digital destaca la resistencia a los antibióticos como un problema creciente. Las bacterias que ya no responden a los medicamentos tradicionales podrían convertirse en la base de futuras pandemias. Esto no solo afecta a hospitales, sino que podría extenderse globalmente si no se toman medidas.

¿Cuántas pandemias ha habido?

Cabe destacar que a lo largo de la historia, las pandemias han dejado huellas profundas en la humanidad. Desde la Peste Negra en el siglo XIV, que cobró millones de vidas, hasta la gripe española de 1918, las crisis sanitarias nos han recordado lo vulnerables que somos. Más recientemente, vivimos la pandemia de COVID-19, que afectó tanto la salud como la economía global. Cada una de estas afecciones nos ha enseñado valiosas lecciones sobre prevención, aunque todavía queda mucho por hacer.

Te puede interesar: Estos son los países más seguros si estalla la Tercera Guerra Mundial, según la Inteligencia Artificial