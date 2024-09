Así se confirmó que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán

La tarde de este miércoles 18 de septiembre, Mayela Laguna rompió el silencio a través de un comunicado difundido en redes sociales, en donde confirmó que la prueba de ADN que se les realizó a Luis Enrique Guzmán y a su hijo Apolo, resultó negativa.

Esto quiere decir que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán y, por ende, tampoco es heredero de la familia Pinal, así lo reveló Mayela Laguna en una publicación difundida en su cuenta de Instagram.

“A la opinión pública y medios de comunicación. Mis palabras se dirigen a todas y cada una de las personas que, con su sentido humano y cariños, nos han estado acompañado a mí y a mi pequeño y muy amado hijo, quien es y será absolutamente mi prioridad y, porque quien continuará en la lucha, como muchas madres solas lo han hecho por siempre.

Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado, el día de hoy, miércoles 18 de septiembre; por tanto y, en mi pleno derecho de informarles, les comunico que el resultado es negativo; ya se tomaron las medidas legales prudentes, a fin de resguardar llos derechos humanos y constitucionales de mi pequeño; sin embargo, les ruego encarecidamente, manejar la situación con el sentido humanos que requiere un pequeño de tan solo 5 años.

Consideré importante y necesario hacer público el resultado, a través del presente comunicado, ya que toda esta situación se inició de manera pública por el señor Guzmán Pinal, lo cual hubiese preferido, por el bien superior de mi menor hijo, se resolviera en privado. No obstante, la firma jurídica que me representa continuará desahogando las etapas procesales del procedimiento y, se asesorará de un especialista para poder analizar los resultados de las pruebas especiales que me han sido notificados”, versa una parte del comunicado.

¿Qué sucedió entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán? El hijo de Silvia Pinal y Mayela Laguna, anunciaron su separación después de un intenso romance. Durante el tiempo de su relación “procrearon” a Apolo, pero una vez que anunciaron su ruptura desataron una gran polémica.

Luis Enrique Guzmán declaró que Apolo no era su hijo, por lo que ambos se sometieron a una prueba de ADN y el resultado fue compartido este miércoles 18 de septiembre por Mayela Laguna.

“A todas las personas que han referido su cariño y apoyo, a mi pequeño y a mi persona, les ruego nos sigan acompañando y abrigando, a fin de dar cumplimiento cabal a las indicaciones del Abogado Doctor en Derecho, Porfirio Ramírez Mendoza.

Así mismo, el suscrito Doctor Porfirio Ramírez Mendoza me pronuncio respecto de mencionar que la firma jurídica ha sido respetuosa de los procedimientos jurisdiccionales dentro de este asunto y, en estricto apego a los términos y plazos procesales, hemos llevado a cabo nuestro trabajo, con cabalidad; buscando siempre un beneficio para los intereses del menor; sin embargo, los resultados de las periciales en genética molecular atienden a una cuestión científica, más no jurídica. No obstante, tenemos el derecho procesal de revisar los dictámenes y segui trabajando para poder garantizar los derechos humanos del menor y que no se afecte, en ningún momento, su desarrollo emociona y psicológico. Agradeciendo la atención prestada y por estar siempre al tanto del asunto, nos despedimos ustedes…”, finalizó.