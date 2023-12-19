Las pruebas del caso de Aurea Zapata contra Patricio Cabezut habrían desaparecido

Aurea Zapata denuncia públicamente, que en la pasada audiencia intermedia, por la denuncia de violencia familiar que hace un tiempo presentó en contra de Patricio Cabezut, padre de sus hijas, las pruebas desaparecieron misteriosamente.

¿Ustedes saben dónde están mis pruebas? Yo tampoco. Mis pruebas no estuvieron en el momento que yo tenía que presentarlas, estamos muy angustiados, porque no se presentaron en el juicio intermedio. ¿Qué sucede cuando no existen estas pruebas? Yo no sé con qué poderme defender, más que con mi dicho, una serie de pruebas que tenemos, pero las más importantes, no estuvieron, ¿qué creen que puede pasar?

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Mis abogados y yo nos movimos, aparecieron, quiero decirle a los medios que tenemos esas pruebas, están en Fiscalía, las tiene el MP, entonces nos vamos a juicio, el señor no quiso llegar a un acuerdo

¿Qué va a pasar en el proceso?

Aunque Patricio Cabezut y su abogado, aseguraron recientemente a este programa, que sus hijas no fungirían como testigos del caso, Aurea Zapata adelantó lo contrario.

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