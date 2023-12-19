Las pruebas del caso de Aurea Zapata contra Patricio Cabezut habrían desaparecido
En medio de la polémica que enfrentan por la custodia de sus hijas, Aurea Zapata reveló que las pruebas en contra de Patricio Cabezut, habrían desaparecido.
Aurea Zapata denuncia públicamente, que en la pasada audiencia intermedia, por la denuncia de violencia familiar que hace un tiempo presentó en contra de Patricio Cabezut, padre de sus hijas, las pruebas desaparecieron misteriosamente.
¿Ustedes saben dónde están mis pruebas? Yo tampoco. Mis pruebas no estuvieron en el momento que yo tenía que presentarlas, estamos muy angustiados, porque no se presentaron en el juicio intermedio. ¿Qué sucede cuando no existen estas pruebas? Yo no sé con qué poderme defender, más que con mi dicho, una serie de pruebas que tenemos, pero las más importantes, no estuvieron, ¿qué creen que puede pasar?
Te puede interesar: La Alexandra Beffer estuvo junto a su amiga Rosita Pelayo al momento de su muerte
Mis abogados y yo nos movimos, aparecieron, quiero decirle a los medios que tenemos esas pruebas, están en Fiscalía, las tiene el MP, entonces nos vamos a juicio, el señor no quiso llegar a un acuerdo
¿Qué va a pasar en el proceso?
Aunque Patricio Cabezut y su abogado, aseguraron recientemente a este programa, que sus hijas no fungirían como testigos del caso, Aurea Zapata adelantó lo contrario.
Te puede interesar: Luis Miguel llegó a Guadalajara con su nueva gira de conciertos y fue un éxito
Mis hijas estaban incluidas en la acusación, esperamos que el curso siga como debe, vamos a cumplir dos años que el señor sigue dando 44 pesos diarios a cada una de sus hijas, ha engañado completamente a los medios, diciéndoles que quiere verlas. El señor suspendió hace unos meses las visitas y convivencias, no existen, yo no tengo ningún requerimiento sobre esto, entonces, todo lo que les ha contado es mentira. Por ahí, si le dan trabajo, páguenle con factura, porque luego ya no le encontramos con que le están pagando