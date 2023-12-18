Alexandra Beffer estuvo junto a su amiga Rosita Pelayo al momento de su muerte

La noticia sobre la hospitalización de Rosita Pelayo, tal y como oportunamente lo dio a conocer Ventaneando, así como el pronóstico reservado de su estado de salud, movilizó a sus amigos el viernes pasado, quienes acudieron al hospital para despedirse de ella.

Yo me tengo que despedir de ella, porque ya ahorita en este momento, no creo que haya vuelta para atrás

El periodista Jorge Zamitiz, amigo y colaborador de Rosita, remarcó las ganas que tenía de seguir trabajando en su programa de entrevistas en YouTube, sin imaginar que ya no saldría del hospital.

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Teníamos pendiente por grabar con María del Sol, el jueves de esta semana que viene y me dijo ‘no, no le canceles, vamos a darle, yo voy a salir y vamos a seguir’

Su publirrelacionista, Yolanda Huerta, también estuvo al pendiente de la situación.

Saben que siempre ha sido una guerrera, jamás va a dejar de serlo, al día de hoy, ni el día de ayer, que estuvo sufriendo bastante

¿Cómo fueron los últimos momentos de Rosita Pelayo?

Pero, fue Alexandra Beffer, amiga de Rosita Pelayo desde hace 30 años, quien estuvo con ella al momento de su partida. La actriz relató que todo ocurrió, mientras se le rezaba un rosario.

Iba a penas en el tercer misterio, cuando sentí como me aprieta mucho la mano. Sonó la alarma de la máquina, llegaron los médicos y en ese momento nos dijeron que, efectivamente, su corazón ya había dejado de latir

La noticia de su fallecimiento fue confirmada de manera adelantada por la ANDI, lo cual generó confusión e incluso enojo entre sus amigos y familiares más cercanos. La actriz, Ileana de la Garza, quien horas más tarde acudió al funeral, junto con su esposo Mario Casillas, habló a nombre de la asociación.

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