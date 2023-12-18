Luis Miguel llegó a Guadalajara con su nueva gira de conciertos y fue un éxito

Tal y como ha sucedido durante toda su gira, Luis Miguel triunfó rotundamente este domingo, en el primero de los dos conciertos que ofrecerá en el monumental Estadio Jalisco de Guadalajara, donde reunió a cerca de 40 mil personas.

Es tanta la admiración que le tienen los tapatíos al "Sol de México", que uno de los artículos más vendidos al llegar al estadio, fue esta divertida postal, que tenía un costo de 100 pesos y en la que literalmente, el cantante aparece como un santo.

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A lo largo de dos horas, Luis Miguel regaló a los asistentes todos sus éxitos, aunque dio la sorpresa al incluir en su repertorio, el tema navideño ‘Santa Claus llegó a la ciudad’.

Y así, emocionó al público al interpretar tres canciones con los integrantes del Mariachi Vargas de Tecalitlán, con quienes platicamos minutos antes de iniciar el show.

Estamos muy emocionados de ser parte de esta gran producción

Sobre cómo vivieron la caída que el cantante sufrió en uno de sus conciertos, dijeron:

Son accidentes que suceden y la verdad que el señor, siempre da lo máximo

Al parecer, el frío que se ha sentido en los últimos días en la perla tapatía, causó estragos en la voz de Luis Miguel, a quien nuestra cámara captó tosiendo y estornudando. Además de que se escuchaba algo cansado, después de la larga gira.

¿Quiénes asistieron al concierto de Luis Miguel?

Llamó la atención que entre el público se encontraba la argentina Cazzu, quien desde la primera fila, cantó todas las canciones de "El Sol", sin la compañía de su amado Christian Nodal.

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Al finalizar el concierto y a pesar del fuerte dispositivo de seguridad, nuestro indiscreto lente, logró captar la salida del cantante. Este lunes volverá a presentarse en el estadio Jalisco.

