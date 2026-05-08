3 técnicas de “Aura Nails”, la manicura más viral

Las aura nails son la nueva tendencia de la primavera 2026 y se caracterizan por tener un efecto de gradiente radial, donde el color se expande desde el centro hacia los bordes en un difuminado suave.

Científicamente, este diseño imita el fenómeno óptico de la dispersión de la luz, creando un punto focal que atrae la mirada y genera una sensación de profundidad tridimensional.

Lograr ese efecto de degradado perfecto sin que se noten los bordes requiere de técnicas específicas que te permitan dominar este estilo de manicura.

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Las 3 mejores técnicas de aura nails

Técnica del aerógrafo

Es el método preferido por los profesionales para un acabado de alta definición. El aerógrafo atomiza el esmalte en micropartículas que se depositan uniformemente sobre la uña.

Esto permite crear capas de color tan delgadas que la transición entre el tono base y el color del aura es físicamente imperceptible al ojo humano.

El resultado es un degradado impecable, casi etéreo, que parece una neblina de color brotando desde el centro de la uña.

Diseño de aura nails en colores oscuros|Pinterest

Difuminado con esponja de belleza

Este look puedes lograrlo en casa con esmaltes de gel o tradicionales. Consiste en presionar una esponja de poros finos para mezclar los pigmentos en el punto de contacto. Das toques suaves desde el centro hacia afuera para distribuir el tono.

El acabado tendrá una textura suave que aportará un aire más orgánico y artesanal, ideal para quienes buscan un efecto de "halo" más suave.

Las 3 mejores técnicas para obtener diseños aura nails|Pinterest

Blooming gel

Esta es una técnica química que utiliza un gel especial para dispersar el pigmento. El blooming gel tiene una viscosidad menor que el esmalte común, lo que hace que cualquier gota de color que deposites sobe él se expanda automáticamente antes de secarse en la lámpara UV.

De ahí viene el nombre blooming, que significa "floreciendo". El resultado será un aura con bordes irregulares y fluidos que imitará el movimiento de la tinta en el agua, logrando un look más místico y dinámico.

