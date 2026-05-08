Estar sobre-exfoliando tu piel no siempre es tan claro como parece, sin embargo, sí es importante prestar atención a las señales que envía tu barrera cutánea, o podrías sufrir de una respuesta inflamatoria sistémica.

Cuando la tasa de renovación celular se fuerza de forma artificial por encima de la capacidad de regeneración de la piel, esta última entra en un estrés oxidativo, lo que la hace mucho más vulnerable a bacterias, contaminación y rayos UV.

Noticias Ciudad Juárez del 8 de mayo 2026

7 señales de que estás sobre-exfoliando tu piel

Si notas uno o varios de los siguientes síntomas, es necesario que los consideres como una señal de alerta y pares con las exfoliaciones químicas o físicas:

Brillo plástico o ceroso

Si tu piel brilla, pero no se siente grasosa al tacto, solo tirante. Podría significar que has eliminado tanta textura natural que la superficie de la piel está anormalmente lisa y refleja la luz como un espejo; esto significa que el estrato córneo está peligrosamente delgado.

Sensación de ardor al aplicar productos básicos

Si incluso tu crema hidratante de siempre o el protector solar causan incomodidad, podría ser que la barrera lipídica tenga fisuras microscópicas. Los ingredientes que antes eran inofensivos ahora penetran hasta las terminaciones nerviosas.

La exfoliación en exceso puede comprometer la salud de tu piel|Pexels: Anna Tarazevich

Brotes de irritación

Son pequeños granos rojos que no parecen acné normal y son causados por la destrucción de la defensa natural de la piel.

Textura de papel de lija

A pesar de que exfolies para suavizar, la piel se siente más áspera porque está intentando sanar de la sobreexposición.

Enrojecimiento persistente

Tu rostro mantiene un tono rosado o rojo mucho después de haber terminado tu rutina, una señal de inflamación crónica.

Las señales de alerta que advierten que tu piel está sobreexfoliada|Pexels: Polina

Sensibilidad extrema al sol y al viento

Sientes que el clima te quema la cara incluso en días nublados porque has eliminado la fotoprotección natural de la piel sin capa de células muertas protectoras.

Piel que se siente sedienta, pero repele el agua

Por más sueros que apliques, persiste la sensación de tirantez porque se ha perdido la capacidad de oclusión natural de la piel.