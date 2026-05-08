Astróloga predijo brote de hantavirus en 2022; es real la predicción

En momentos donde la ansiedad mundial está creciendo poco a poco, este mensaje de hace 4 años dejó bastante sorprendidos a los usuarios que ya se encontraron con la historia. Era el 2022 y una cuenta que se presumía como astróloga, indicó que en el 2023 se terminaría la crisis del covid… pero en el 2026 aparecería un serio problema con el hantavirus. Dicho mensaje ya se comprobó que es real.

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¿Es real la publicación de la astróloga que advirtió sobre el hantavirus?

La respuesta inmediata a esa pregunta es un contundente sí. Los que se encontraron con tremenda predicción le preguntaron a Grok (IA de X) si era una publicación real, a lo que se indicó una respuesta positiva. Ante eso, muchos quedaron sorprendidos ante la precisión de un asunto tan irreal.

La cuenta de dicha red social se hace llamar @iamasoothsayer y se presume como astróloga, sin embargo esa publicación fue la penúltima que publicó el 11 de junio de 2022. Por eso al tener una crisis de salud que tiene al crucero sin la oportunidad de desembarcar, la gente nota esto como una situación totalmente impensada.

Es por eso que la cuenta de ‘X’ está siendo revisada por miles de personas a lo largo del mundo, acumulando casi 64 mil seguidores. Lo cual acumula algo de estrés y neuroticismo en medio de las complicaciones que han surgido por el contagio y muertes confirmadas de algunas personas que iban en el famoso crucero MV Hondius.

2023: Corona ended

2026: Hantavirus — soothsayer (@iamasoothsayer) June 11, 2022

¿Qué es el hantavirus y por qué hay alerta a nivel mundial?

Dado que el mundo salió recién de una pandemia que fue fatídica en muchos sentidos, al enterarse del caso del crucero partido de Cabo Verde, la gente se volvió loca. Sin embargo, el hantavirus es una enfermedad de la cual se tiene conocimiento desde hace mucho tiempo y se presume que la mayoría de las cepas no se contagia de humano a humano.

Por ello, en estos momentos existe un protocolo bastante amplio para retener cualquier crisis más grande que pueda salir de esta expedición. Esto mientras las personas acumulan estrés ante muchos espacios mediáticos que no han dado la información pertinente.