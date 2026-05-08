7 productos para el look gym girl, con maquillaje imperceptible y resistente al sudor

Un look gym girl no necesita de demasiado maquillaje para funcionar, más bien se trata de elegir los productos correctos, que se adhieran bien y también sean resistentes a la humedad del sudor.

Cuando hacemos alguna actividad física, los poros se dilatan para liberar sudor y sebo, por lo que si utilizamos una base pesada, el calor quedará atrapado y la humedad rompera la estructura del makeup.

Esto puede generar parches o causar acné por oclusión. Los expertos recomiendan utilizar productos con polímeros filmógenoes, que son capacez de crear una malla flexible y transpirable sobre la piel.

Los 7 productod para conseguir un gym girl look

Protector solar con color

Sustituye la base por un fotoprotector, al ser una fórmula diseñada para exteriores, contiene filtros minerales que se adhieren mejor a la piel en comparación con una base común y resisten mejor la humedad.

Corrector de alta adherencia

Úsalo solo en las zonas donde hay rojeces o sombras. Así dejarás que el resto de la piel respire y evitarás que el maquillaje se acumule en las líneas de expresión.

Los mejores consejos de maquillaje para ir al gym|Pexels: Connor Scott McManus

Tinta de mejillas y labios

Olvida los rubores en crema o polvo. Las tintas penetran legeramente en las capas superficiales de la piel y el sudor no las mueve, manteniendo el tono durante tu entrenamiento.

Gel de cejas transparente

Unas cejas ordenadas darán estructura al rostro sin esfuerzo. Estos geles resisten al agua y se fijan al pelo, incluso si te secas la frente con una toalla.

Máscara de pestañas

Usa una de tubo, que creará pequeñas fundas alrededor de cada pestaña. Estos productos no se corren, así evitar los ojos de mapache durante tu entrenamiento.

Los productos de maquillaje perfectos para ir al gym|Pexels: Eduardo López

Papelillos absorbentes de grasa

En lugar de reaplicar polvo sobre el sudor, mejor usa papelillos de arroz o celulosa para eliminar el exceso de brillo y mantener tu piel fresca.

Bruma de sellado

Crea una barrera protectora con este producto que protegerá tu maquillaje de la fricción y del calor. Busca una sin alcohol para no resecar tu piel.

