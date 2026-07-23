Alfred Adler, psicoterapeuta austriaco: “Las únicas personas normales son las que no conoces muy bien”

La psicología se encuentra clasificada entre las 7 ciencias centrales, según un estudio difundido por la Asociación Estadounidense de Psicología (APA). Junto a esta disciplina se encuentran: Matemáticas, Física, Química, Ciencias de la Tierra, Medicina y las Ciencias Sociales.

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Tras lo señalado, se puede entender la complejidad de la psicología y por qué es tan importante en el mundo. Además, quienes incursionan en su estudio descubren un amplio campo de conocimiento en el que diferentes profesionales han hecho su aporte a través de teorías, estudios e investigaciones que tuvieron al comportamiento y la mente humana como objeto de estudio.

El legado de Alfred Adler

Dentro de la psicología se puede analizar a una gran cantidad de profesionales y, en esta oportunidad, la atención se centra en Alfred Adler, un médico y psicoterapeuta austriaco ampliamente reconocido por ser el fundador de la psicología individual.

Alfred Adler dejó un gran legado en el terreno de la psicología al haber reorientado la comprensión de la psique hacia una visión holística, social y teleológica, ya que propuso que las personas no están impulsadas únicamente por traumas e instintos pasados, sino por sus metas futuras y el deseo de superar el célebre “complejo de inferioridad”, según distintas fuentes bibliográficas.

Alfred Adler y una frase vigente

El psicoterapeuta austriaco situó la empatía, la cooperación y el sentido de comunidad como pilares esenciales de la salud mental. De esta manera, precisan algunos escritos, sentó las bases metodológicas para la psicología humanista, las terapias cognitivo-conductuales y la psicología positiva.

Muchas de sus investigaciones y estudios pueden sintetizarse en premisas y es por eso que muchas frases atribuidas a Alfred Adler son difundidas. “Las únicas personas normales son las que no conoces muy bien”, es una de las premisas que se le atribuyen y con la que analizó la naturaleza humana y la percepción.

Esta frase refleja que la "normalidad" es solo una apariencia sostenida por la distancia, la cual se disuelve al conocer a fondo las inevitables contradicciones, inseguridades y excentricidades que componen la condición humana. En la actualidad, esta premisa de Alfred Adler puede analizarse desde la óptica de las redes sociales, donde todos exhibimos una vida "normal" y perfecta en pantalla, mientras en la privacidad compartimos las mismas imperfecciones de siempre.