Carl Jung, psicólogo suizo: “No podemos cambiar nada a menos que lo aceptemos. La condena no libera, oprime”

La Asociación Americana de Psicología señala que algunos psicólogos se dedican a la investigación pura, explorando los fundamentos de la mente humana, otros aplican estos conocimientos en contextos reales como las consultas terapéuticas o las organizaciones empresariales.

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De esta manera, los profesionales van sumando estudios para lograr descifrar la mente humana y explicar ciertos parámetros del comportamiento de las personas. De todos modos, son muchos los psicólogos y las psicólogas que han aportado su grano de arena a esta disciplina tan importante para la sociedad.

El aporte de Carl Jung a la psicología

Carl Jung fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo que logró inscribirse entre los profesionales que le han dado forma a la psicología que conocemos hoy. Con su trabajo, revolucionó la psicología al fundar la psicología analítica e introducir el concepto del inconsciente colectivo, una capa profunda de la mente compartida por toda la humanidad que contiene arquetipos.

Otro aporte de Carl Jung fue el proceso de individuación, el camino de desarrollo personal cuyo objetivo es integrar las partes conscientes e inconscientes del mapa mental para alcanzar la autorrealización o el "Sí-mismo". Con este trabajo, el psicólogo suizo dio nacimiento a los conceptos de introversión y extraversión.

Carl Jung y una frase transformadora

“No podemos cambiar nada a menos que lo aceptemos. La condena no libera, oprime” es una de las frases destacadas de Carl Jung. Con ella, dio en el clavo con uno de los principios más paradójicos del crecimiento humano: la aceptación es el verdadero motor del cambio.

Actualmente, esta frase del psicólogo suizo nos revela que a menudo confundimos la aceptación con la resignación o con "estar de acuerdo" con lo que nos pasa o con lo que somos. Por este motivo, Carl Jung nos intenta explicar que, en lugar de oprimirnos con el látigo de la autocrítica, la aceptación abre la puerta a la autocompasión y, en última instancia, a la transformación real.