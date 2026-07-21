Carl Jung, psicólogo suizo: “Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás”

En la actualidad, los psicólogos se encuentran desempeñando un rol fundamental como facilitadores de la salud integral. Diversas fuentes destacan que esta disciplina trasciende el ámbito clínico tradicional y responde a los desafíos modernos como el manejo del estrés digital, el bienestar organizacional, la neurociencia aplicada y el estigma social de la salud mental.

Noticias Michoacán del 20 de julio 2026

La psicología ha logrado consolidarse como una disciplina sumamente importante y, gracias a las investigaciones de diversos profesionales, puede abordar trastornos severos y orientar el autoconocimiento, la gestión emocional y el bienestar diario.

Carl Jung y sus investigaciones

Los psicólogos más destacados de la historia han logrado grandes avances y le han dado el cuerpo que esta disciplina posee en la actualidad. Uno de estos profesionales fue Carl Jung, un médico psiquiatra y ensayista suizo, conocido como el principal colaborador y heredero intelectual de Sigmund Freud, además de ser el fundador de la psicología analítica.

Las investigaciones de Carl Jung se enfocaron en la exploración de la psique humana y el inconsciente, algo que lo llevó a distanciarse del psicoanálisis tradicional. A través de su teoría de la psicología analítica, el psicólogo suizo estudió los procesos de desarrollo personal mediante la individualización, además de aportar conceptos clave como la introversión, la extraversión y el fenómeno de la sincronicidad, según destacan fuentes bibliográficas relacionadas con la psicología.

Carl Jung y una frase vigente

Bucear en la historia de Carl Jung permite conocer mucho de sus investigaciones y teorías. Algunas de ellas se aprecian resumidas en frases muy potentes y vigentes como la que dice “Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás” y con la que sintetiza el choque entre la intención y la acción.

Esta frase nos señala que lo que realmente define nuestra identidad no son las promesas ni la imagen que intentamos proyectar, sino las conductas concretas que ejecutamos. En la actualidad, esta premisa de Carl Jung nos exige evaluar nuestras vidas por los hábitos diarios, los compromisos cumplidos y las decisiones reales, más allá del perfil digital o las intenciones que comunicamos a los demás en redes sociales.