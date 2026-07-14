Carl Jung, psicólogo suizo: “Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana”

La psicología es sin lugar a dudas una de las disciplinas más cruciales de la actualidad en donde el bienestar humano se encuentra en jaque debido al estrés laboral, las crisis colectivas y hasta la sobreestimulación digital. Diferentes fuentes bibliográficas remarcan que ese bienestar ya no puede sostenerse únicamente sobre la salud física.

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalan que "la salud mental está cada vez más reconocida como un derecho humano universal y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico". Esta afirmación es solo un enfoque que da cuenta sobre cuán importante es el trabajo de psicólogos y psicólogas en el presente.

Carl Jung y sus investigaciones

Desde hace muchos años, la psicología se fue formando con el aporte de diferentes profesionales e investigaciones que hoy permiten analizar la mente y el comportamiento humano. Entre estos se encuentra el psiquiatra y ensayista suizo Carl Jung, considerado como una pieza clave en la etapa fundacional del psicoanálisis y como el fundador de la psicología analítica.

Fuentes consultadas precisan que Carl Jung se enfocó en la mente humana y elaboró el concepto de inconsciente colectivo y los arquetipos, que son patrones e imágenes universales heredadas. Además, estructuró la teoría de la individuación, definió los conceptos de introversión y extraversión, y exploró la sincronicidad.

Carl Jung y una frase muy profunda

Gran parte del trabajo de Carl Jung es estudiado en universidades de todo el mundo y muchas de sus premisas circulan en redes sociales y plataformas digitales. Una de sus frases más profundas es la que dice “Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana”.

Con esta frase, el psicólogo suizo elevaba alertas ante el intelectualismo estéril. Esto quiere decir que para Carl Jung cuando nos interesa alguien y nos plantamos enfrente desde las etiquetas de nuestro saber o nuestro rol de experto, en realidad estamos edificando un muro. Es por eso que su frase se mantiene vigente en la actualidad, ya que con ella propone despojarse de la armadura del "intelecto" para encontrarse con el otro en un terreno común, vulnerable y puramente humano.