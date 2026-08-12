Martin Seligman, psicólogo estadounidense: “El optimismo puede aprenderse”

Para el psicólogo estadounidense Martin Seligman, una persona optimista, que siempre sabe ver el lado bueno de las cosas, puede aprender a desarrollar esta actitud. De hecho, en una de sus frases más importantes afirma que el optimismo se puede aprender y que, si se logra dominar, es posible aprovechar las oportunidades que surgen en cada problema .

De acuerdo con el portal Degerencia, Seligman es considerado el padre de la psicología positiva por su teoría sobre cómo el optimismo se aprende como cualquier otra habilidad cognitiva. Esta teoría es respaldada por muchos pensadores, quienes incluso señalan que tener una actitud optimista puede aportar beneficios para la salud mental .

Aprende a ser optimista.|(ESPECIAL/CANVA)

Cuáles son los beneficios de ser optimista, según la psicología

Los beneficios de ser optimista van desde una mejor salud física y mental hasta una mayor motivación, según el sitio Verywell Mind. Estas serían algunas de las ventajas señaladas por investigaciones realizadas por psicólogos:

Tienen mejor salud física y mental: la actitud influye en el bienestar y puede relacionarse con hábitos que favorecen una vida positiva, como hacer ejercicio, realizar actividades para reducir el estrés y desarrollar la resiliencia.

la actitud influye en el bienestar y puede relacionarse con hábitos que favorecen una vida positiva, como hacer ejercicio, realizar actividades para reducir el estrés y desarrollar la resiliencia. Hay mayor motivación: estas personas suelen tener una mentalidad de crecimiento , que les permite enfrentar los desafíos con una perspectiva más positiva.

estas personas suelen tener , que les permite enfrentar los desafíos con una perspectiva más positiva. Tienen mayor esperanza de vida: esto puede estar relacionado con los hábitos saludables y la actitud positiva que suelen mantener.

Cómo aprender a ser optimista: paso a paso

Si quieres aprender a ser optimista, existen hábitos que puedes practicar para promover el bienestar mental y sentirte mejor. La BBC lo resume de la siguiente manera: