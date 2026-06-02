Los 3 colores que debes tener en tu casa para atraer la abundancia, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, los colores que más se relacionan con la abundancia son el verde, el púrpura y el dorado, ya que simbolizan crecimiento, riqueza y éxito. Incorporarlos estratégicamente en la decoración puede ayudar a potenciar la sensación de bienestar y a crear ambientes que favorezcan la prosperidad.

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Esta filosofía milenaria china sostiene que cada color está vinculado a uno de los 5 elementos fundamentales (madera, fuego, tierra, metal y agua) y que su uso consciente permite armonizar la energía de una vivienda. Por ello, la elección cromática va mucho más allá de una cuestión estética.

¿Cuáles son los colores de la abundancia según el Feng Shui?

Los especialistas en Feng Shui coinciden en que ciertos colores tienen una conexión especial energética con la prosperidad y el crecimiento personal.



Verde: simboliza crecimiento y renovación. Este color está asociado al elemento madera, que representa el desarrollo, la expansión y las nuevas oportunidades. Puede incorporarse mediante plantas naturales, cojines, cuadros o pequeños detalles decorativos.

simboliza crecimiento y renovación. Este color está asociado al elemento madera, que representa el desarrollo, la expansión y las nuevas oportunidades. Puede incorporarse mediante plantas naturales, cojines, cuadros o pequeños detalles decorativos. Púrpura: representa riqueza y prosperidad. Considerado uno de los colores más poderosos dentro del Feng Shui, se relaciona con la abundancia material y el éxito. Los expertos recomiendan utilizarlo en elementos decorativos, textiles o accesorios para evitar sobrecargar el ambiente.

representa riqueza y prosperidad. Considerado uno de los colores más poderosos dentro del Feng Shui, se relaciona con la abundancia material y el éxito. Los expertos recomiendan utilizarlo en elementos decorativos, textiles o accesorios para evitar sobrecargar el ambiente. Dorado: atrae energía de éxito y prestigio. Vinculado al elemento metal, este tono evoca lujo, logros y estabilidad. Se puede incorporar en marcos, lámparas, espejos o detalles ornamentales.

Feng Shui: ¿Dónde colocar estos 3 colores para potenciar la energía de la abundancia?

No basta con elegir los colores adecuados:: también es importante ubicarlos en zonas estratégicas del hogar.



Sector sureste de la casa: activa el área de la prosperidad. Según el mapa Bagua del Feng Shui, esta zona está relacionada con la riqueza y el crecimiento económico.

activa el área de la prosperidad. Según el mapa Bagua del Feng Shui, esta zona está relacionada con la riqueza y el crecimiento económico. Espacios de trabajo o estudio: favorece nuevas oportunidades. Incorporar detalles verdes o dorados puede ayudar a reforzar una sensación de avance y productividad.

favorece nuevas oportunidades. Incorporar detalles verdes o dorados puede ayudar a reforzar una sensación de avance y productividad. Sala de estar: promueve una energía equilibrada. Los expertos recomiendan utilizar estos tonos en textiles, obras de arte o elementos decorativos para mantener una atmósfera armoniosa.

promueve una energía equilibrada. Los expertos recomiendan utilizar estos tonos en textiles, obras de arte o elementos decorativos para mantener una atmósfera armoniosa. Plantas naturales como complemento: potencia el efecto del color verde. Las plantas representan el elemento madera y son uno de los recursos más utilizados en Feng Shui para simbolizar crecimiento y vitalidad.

La maestra internacional de Feng Shui Lillian Too, autora de numerosos libros sobre esta disciplina, señala que el púrpura es uno de los colores más asociados con la riqueza y la prosperidad dentro del Bagua. Por su parte, la consultora estadounidense Karen Rauch Carter, autora de Move Your Stuff, Change Your Life, destaca la importancia del verde para fomentar el crecimiento y la renovación energética en el hogar.

Desde México, la especialista en Feng Shui Mónica Koppel, reconocida consultora y conferencista, ha explicado en diversas publicaciones y talleres que los colores relacionados con la prosperidad deben utilizarse de forma equilibrada y en armonía con la decoración existente. Esto implica evitar excesos que puedan generar el efecto contrario.

Aunque el Feng Shui no es una ciencia y sus principios forman parte de una tradición filosófica y cultural, millones de personas en todo el mundo lo utilizan como guía para diseñar espacios más armoniosos. En ese contexto, el verde, el púrpura y el dorado continúan siendo los colores favoritos para quienes desean asociar su hogar con la abundancia y las oportunidades.