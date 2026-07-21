¿Por qué casi nunca soñamos con celulares? La ciencia tiene una explicación
Los sueños suelen construirse con procesos cerebrales muy distintos a los que usamos para interactuar con la tecnología.
En la actualidad, los teléfonos celulares forman parte de la vida cotidiana; incluso para muchos, este dispositivo se ha vuelto indispensable. No obstante, a pesar de lo popular de esta tecnología, científicos han encontrado que dentro de los sueños no es para nada común interactuar con estos dispositivos. Pero qué tan real es esto y qué tanto se sabe sobre el tema.
Información en proceso...