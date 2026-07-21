uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Por qué casi nunca soñamos con celulares? La ciencia tiene una explicación

Los sueños suelen construirse con procesos cerebrales muy distintos a los que usamos para interactuar con la tecnología.

¿Por qué casi nunca soñamos con celulares? La ciencia tiene una explicación
¿Por qué casi nunca soñamos con celulares? La ciencia tiene una explicación|Imagen generada con IA

Escrito por: Hugo Pantoja

En la actualidad, los teléfonos celulares forman parte de la vida cotidiana; incluso para muchos, este dispositivo se ha vuelto indispensable. No obstante, a pesar de lo popular de esta tecnología, científicos han encontrado que dentro de los sueños no es para nada común interactuar con estos dispositivos. Pero qué tan real es esto y qué tanto se sabe sobre el tema.

Información en proceso...

Galerías y Notas Azteca UNO

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo