Gerd Gigerenzer, psicólogo alemán: “Tenemos que aprender a vivir con la incerteza”

La mente de las personas es muy compleja y mucho más lo son sus comportamientos. Hallarles explicación puede demandar de mucho trabajo y a eso es a lo que se ha abocado el campo de la psicología.

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Psicólogos y psicólogas se encargan de tratar con pacientes para ayudarlos a encontrar respuesta a ciertas situaciones de sus vidas personales. Esto lo logran gracias a las investigaciones que durante años han desarrollado expertos de diversas ramas que han logrado dotar de herramientas a la psicología que conocemos en la actualidad.

¿Quién es Gerd Gigerenzer?

No solo han sido los expertos del pasado los que han dejado un gran legado dentro de la psicología, sino que en la actualidad existen muchos que están abordando nuevas problemáticas, o nuevas maneras de concebir la mente y el comportamiento de las personas.

Dentro de este grupo de profesionales podemos destacar a Gerd Gigerenzer, un reconocido psicólogo experimental y profesor alemán, famoso por sus investigaciones sobre la toma de decisiones, la heurística y la ciencia de la intuición, según resume Gemini (Inteligencia Artificial).

#medien #datenschutz #künstlicheintelligenz #psychologie ♬ Originalton - auditorium_netzwerk @auditorium_netzwerk Jedes digitale Gerät, das wir uns zulegen, kommt mit seitenlangen Datenschutzerklärungen. Manche Unternehmen weisen sogar offen darauf hin, keine privaten Gespräche in der Nähe ihrer Geräte zu führen, da diese aufgezeichnet und an Dritte weitergegeben werden können. Gleichzeitig sind viele dieser Datenschutzerklärungen so komplex und schwer verständlich formuliert, dass man schnell aufgibt. Würde man all die Datenschutztexte und Cookie-Hinweise, die wir im Alltag meist wegklicken, tatsächlich lesen, bräuchte man laut Studien jedes Jahr rund einen ganzen Monat Zeit. Teil 2 – weitere Teile findest Du auf unseren Social-Media-Kanälen. Vertiefende Inhalte von Gerd Gigerenzer findest Du in unserem Shop im Beitrag Artikel-Nr. 4644 – „Zuversicht und Zweifel“. #ditital

Uno de los puntos fuertes de las investigaciones de Gerd Gigerenzer es que afirma que las personas no somos computadoras. En lugar de perder tiempo calculando fórmulas matemáticas o analizando todas las opciones posibles antes de actuar, el psicólogo remarca que usamos atajos mentales sencillos e intuitivos que aprendemos con la experiencia.

Gerd Gigerenzer y una frase para reflexionar

Para Gerd Gigerenzer esos "atajos" señalado no son errores, sino una forma rápida y muy inteligente de resolver problemas reales en el día a día. Es al respecto que podemos encontrarnos con diferentes premisas de su autoría que se relacionan con este tema.

“Tenemos que aprender a vivir con la incerteza” es una frase que se le atribuye al psicólogo alemán y con la que enfatiza que el deseo de certeza absoluta es una ilusión inalcanzable y que intentar eliminar todo riesgo por completo genera frustración y paraliza la toma de decisiones.

En la actualidad, esta frase posee una gran vigencia ya que estamos inmersos en una realidad en donde la ilusión de control es cada vez más frágil por el contexto de cambios sociales imprevistos, transformaciones tecnológicas aceleradas y volatilidad económica.

Gerd Gigerenzer nos invita a abandonar el perfeccionismo al decidir, diversificar nuestras opciones ante situaciones de riesgo y apoyarnos en la flexibilidad cognitiva y la intuición informada. Finalmente, debemos entender que equivocarse es parte natural del aprendizaje.