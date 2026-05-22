Jean Piaget, psicólogo suizo: “La inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer”

Jean Piaget fue un destacado psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo, reconocido mundialmente como el padre de la psicología evolutiva y la epistemología genética. Las fuentes bibliográficas que hablan de él precisan que fue famoso por su teoría constructivista del desarrollo cognitivo.

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Su nombre está grabado en la historia de la humanidad, junto a otros eruditos que han dejado un gran legado en esta disciplina que analiza el comportamiento humano y el funcionamiento del cerebro.

El legado de Jean Piaget

El gran legado de Jean Piaget fue transformar por completo la comprensión que se tenía de la mente infantil, al demostrar que los niños no son simplemente "adultos en miniatura" que saben menos, sino que piensan de maneras fundamentalmente distintas a través de etapas evolutivas bien definidas.

El enfoque del psicólogo suizo revolucionó la psicología del desarrollo y sentó las bases de la educación constructivista moderna. Así todo apuntó al aprendizaje activo que se basa en la exploración, el juego y el respeto por el ritmo madurativo de cada estudiante en particular.

Jean Piaget y una frase brillante y pragmática

Entre las frases más destacadas del legado de Jean Piaget se encuentra la que dice “La inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer”. Con ella, el psicólogo suizo nos está diciendo que la verdadera inteligencia no es un banco de datos o la simple acumulación de respuestas memorizadas. Eso es conocimiento. La inteligencia, para él, entra en juego justo en el límite de lo que ya sabemos: es la capacidad de adaptarnos, resolver problemas y trazar un camino nuevo cuando las respuestas automáticas o las experiencias previas ya no nos sirven.

En la actualidad, esta frase de Jean Piaget cobra vida frente al avance de la inteligencia artificial y la automatización: mientras las máquinas procesan de memoria miles de datos ya existentes, la verdadera inteligencia humana se demuestra en nuestra capacidad para resolver lo imprevisto, innovar ante crisis globales o tomar decisiones creativas cuando no hay un manual previo.