El pueblo de Morelos donde hace menos calor y venden raspados deliciosos

Zacualpan de Amilpas es un pueblo de Morelos que reúne a la perfección un clima fresco de montaña y la arraigada tradición de los mejores raspados de la región. Se encuentra junto a Tetela del Volcán, en la zona de Los Altos de Morelos, muy cerca del Popocatépetl.

Se trata de u n pueblito donde todavía se disfruta de un aire alpino muy fresco. Históricamente, era una zona donde los heladeros subían al nevado del volcán para bajar hielo y preparar sus tradicionales nieves y raspados. Aunque actualmente ya no se realiza esta práctica, el pueblo aún conserva los sabores y recetas típicas que le dieron fama.

Además, mantienen vivas tradiciones como la “Quema de Diablos”, celebrada durante Semana Santa en abril , según la Secretaría de Turismo de Morelos.

¿Qué hacer en Zacualpan de Amilpas, además de comer helado?

Vivir el Mercado del Trueque

Si visitas el pueblo un domingo por la mañana, podrás presenciar una de las tradiciones prehispánicas más auténticas de México: el intercambio de productos sin dinero en el tianguis local.



Visitar el Exconvento de la Inmaculada Concepción

Exconvento de la Inmaculada Concepción es una joya arquitectónica del siglo XVI con impresionantes capillas posas y un huerto histórico. Forma parte de la Ruta de los Conventos declarada Patrimonio de la Humanidad.

El pueblo de Zacualpan de Amilpas está muy cerca de CDMX.|(ESPECIAL/Google Maps)

Probar los raspados y diablitos en el centro

Nada mejor que sentarte en la plaza principal para disfrutar de un raspado artesanal de fruta natural o un “diablito” con chile y limón. Es una de las experiencias más tradicionales y refrescantes del pueblo.



Conocer las haciendas locales

Puedes recorrer los alrededores para admirar antiguas construcciones y fachadas históricas, como la ex hacienda de San José Cuautepec. Estos sitios conservan gran parte de la historia y arquitectura colonial de la región.

Comprar artesanías de barro y probar “El Zacualpan”

El pueblo también destaca por sus piezas de alfarería tradicional. Además, si disfrutas de las bebidas artesanales, puedes probar el destilado de caña típico de la región conocido como “El Zacualpan”.



Escaparte a Tetela del Volcán

Tetela del Volcán se encuentra a pocos minutos y ofrece paisajes rodeados de bosques de pino, huertos de durazno e higo, además de vistas espectaculares del Volcán Popocatépetl.

¿Cómo es el clima en Zacualpan de Amilpas?

El clima en Zacualpan de Amilpas es templado, húmedo y fresco durante gran parte del año. Durante mayo, junio y julio las temperaturas suelen rondar entre los 18 y 29 grados, por lo que el ambiente resulta ideal para caminar y recorrer el pueblo.

Sin embargo, durante esta temporada también es común la presencia de lluvias, por lo que se recomienda llevar sombrilla o impermeable para disfrutar del viaje con mayor comodidad.