Los muebles de melamina pasaron de moda: la nueva tendencia que suma estilo a tu hogar

Diseñadores y especialistas en decoración explican que, aunque los muebles de melamina siguen siendo funcional y económicos, las nuevas tendencias priorizan superficies más refinadas, reflectantes y con acabados premium. En este sentido, la laca brillante cobra protagonismo.

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La laca brillante, especialmente en tonos neutros o cálidos, permite crear espacios más luminosos y minimalistas, algo muy buscado en los hogares modernos. Referentes internacionales del diseño de interiores como Elle Decor y Architectural Digest, destacan que los acabados lacados volvieron con fuerza gracias a su capacidad para reflejar la luz y generar ambientes visualmente más amplios y sofisticados.

Diseño de interiores 2026: ¿Por qué la laca brillante es tendencia en muebles modernos?

Los expertos aseguran que este tipo de acabado combina estética contemporánea, versatilidad y sensación de lujo visual. Estas son las ventajas que destacan los diseñadores de interiores:



Aporta mayor luminosidad: refleja la luz natural y artificial. La superficie brillante ayuda a que los ambientes se vean más claros y amplios.

refleja la luz natural y artificial. La superficie brillante ayuda a que los ambientes se vean más claros y amplios. Genera un efecto moderno y elegante: eleva visualmente cualquier espacio. Los muebles lacados suelen asociarse con diseños contemporáneos y minimalistas.

eleva visualmente cualquier espacio. Los muebles lacados suelen asociarse con diseños contemporáneos y minimalistas. Combina con múltiples estilos decorativos: se adapta fácilmente al hogar. Funciona tanto en ambientes modernos como en propuestas más sofisticadas o escandinavas.

se adapta fácilmente al hogar. Funciona tanto en ambientes modernos como en propuestas más sofisticadas o escandinavas. Permite acabados personalizados: puede encontrarse en tonos neutros, oscuros o colores vibrantes según el estilo buscado.

Tendencias 2026: ¿Cómo incorporar muebles de laca brillante sin recargar los espacios en el hogar?

Los especialistas recomiendan utilizar la laca brillante de forma equilibrada para evitar ambientes visualmente saturados.



Elegir colores claros o neutros: mantienen sensación de amplitud. Blancos, beige, arena o gris suave son los tonos más utilizados actualmente.

mantienen sensación de amplitud. Blancos, beige, arena o gris suave son los tonos más utilizados actualmente. Combinar con materiales naturales: genera equilibrio visual. La madera, las fibras naturales o el lino suavizan el efecto brillante.

genera equilibrio visual. La madera, las fibras naturales o el lino suavizan el efecto brillante. Usar iluminación cálida: potencia el acabado elegante. La luz cálida ayuda a que el brillo se vea más sofisticado y acogedor.

potencia el acabado elegante. La luz cálida ayuda a que el brillo se vea más sofisticado y acogedor. No abusar de las superficies brillantes: evita el exceso visual. Los diseñadores sugieren combinar piezas lacadas con texturas mate para lograr armonía.

La revista especializada Architectural Digest señala que los acabados brillantes regresaron impulsados por la búsqueda de interiores más luminosos y modernos, especialmente en departamentos pequeños donde reflejar la luz ayuda a ampliar visualmente los ambientes. Por eso, cada vez más interioristas apuestan por muebles lacados para renovar espacios sin necesidad de grandes reformas.