5 ideas de pulseras al estilo de K-Pop Demon Hunters para hacer en casa

La locura de K-Pop Demon Hunters ha rebasado fronteras y sobre todo gustos, pues a chicos y grandes les encanta la película y las más fanáticas buscan llevar el estilo de Rumi, Mira y Zoey en ropa, cabello y hasta accesorios. ¿Quieres lucir unas pulseras personalizadas de las Guerreras del Kpop? Mira estas ideas para hacerlas con pocos materiales, las puedes regalar a tus mejores amigas.

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¿Cómo hacer pulseras de las K-Pop Demon Hunters?

¡Ponte creativo! Necesitas pocos materiales para poder hacer estas maravillosas pulseras que robarán miradas: hilo elástico, cuentas de colores o diseños, dijes, tijeras.



Lo primero que debes hacer es medirte la muñeca de la mano para tener un aproximado y saber la medida en la que cortarás el hilo elástico.



Coloca las cuentas en el hilo, en este paso es donde vas a echar a volar tu imaginación, ya que crearás tus propios modelos, con diversos colores, letras para formar el nombre de los personajes o bien, dijes que representan el estilo de las Guerreras del Kpop



Por último haz un nudo para unir los extremos y asegúrate de que ninguna cuenta se salga.

Modelos de pulseras al estilo K-pop Demon Hunters

Este diseño de pulsera es muy fácil de hacer y consta de poner cuentas que formen el nombre de tu personaje favorito de las Guerreras del Kpop.

Los dúos de pulsera son perfectos para regalar o para tener una tu y una tu mejor amiga, combina colores y pueden agregar sus nombres.

Si tu estilo es más dark puedes escoger tonos oscuros y combinar las cuentas clásicas con algunas formas como corazones o estrellas.

Esta opción es perfecta para las amantes de los charms, si quieres lucir un estilo más femenino te sugerimos este diseño.